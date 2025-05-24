Свято 24 травня: що сьогодні не можна робити, прикмети дня та іменини

24 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Симеона Стовпника. До кінця року залишається 221 день.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 24 травня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

24 травня за новим стилем вшановують пам’ять святого Симеона Стовпника - одного з найвідоміших християнських аскетів. Він народився в IV столітті в Каппадокії (або Сирії, за іншими джерелами) й від юності прагнув духовного життя.

Симеон обрав шлях усамітнення та молитви, віддалившись від світу й згодом оселившись на спеціально збудованому стовпі, де провів десятки років. Саме через це його прозвали Стовпником - як символ крайньої аскези й відданості Богові. Йому приписують численні зцілення, пророцтва та духовні подвиги, а на місці його смерті пізніше було зведено монастир.

Ікона Симеона Стовпника (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 24 травня

У цей день особливо важливо зберігати спокій і не дозволяти собі негативних емоцій - лаятися, злитися чи ображати інших не варто.

Вважається, що злі слова й сварки можуть накликати негаразди, тому краще уникати пліток і не бажати нікому зла.

Заборонено виконувати важку фізичну працю - день має бути спокійним, без зайвих навантажень.

За народними прикметами, не можна ламати гілки шипшини чи зривати її плоди - це може призвести до втрати коханої людини.

Також радять не мати справ із грошима: не позичати й не брати в борг, аби не притягнути фінансові труднощі.

Народні прикмети і традиції 24 травня

Багато комарів у повітрі - прикмета до сильної посухи в липні.

Низько літають птахи - ознака наближення сильного дощу.

Яскраве сонце в небі - передвістя врожайного і теплого літа.

Безліч птахів у небі - прикмета гарної і стабільної погоди.

Вранці немає роси - очікується дощ; багато роси - буде сильний вітер.

Шипшина зацвіла або закрила квіти вдень - цвітіння свідчить про завершення холодів, а закриті квіти віщують затяжний дощ.

У кого День ангела 24 травня

24 травня День ангела відзначають

Антон

Іван

Микита

Семен

Степан

Федір

Олена

Павлина

Антоніна

Людям, які народилися 24 травня, як оберіг підходить змійовик - мінерал із цікавою історією. Цей декоративний камінь відомий у Європі вже понад чотири століття й цінується не лише за свій вигляд, а й за цілющі властивості. З давніх часів вважалося, що він здатен знімати головний біль і допомагає при запальних процесах.