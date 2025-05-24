ua en ru
Сб, 24 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Праздник 24 мая: что сегодня нельзя делать, приметы дня и именины

Суббота 24 мая 2025 05:55
UA EN RU
Праздник 24 мая: что сегодня нельзя делать, приметы дня и именины Какой праздник сегодня, 24 мая, по церковному календарю (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

24 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Симеона Столпника. До конца года остается 221 день.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 24 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

24 мая по новому стилю чтят память святого Симеона Столпника - одного из самых известных христианских аскетов. Он родился в IV веке в Каппадокии (или Сирии, по другим источникам) и с юности стремился к духовной жизни.

Симеон избрал путь уединения и молитвы, удалившись от мира и впоследствии поселившись на специально построенном столбе, где провел десятки лет. Именно поэтому его прозвали Столпником - как символ крайней аскезы и преданности Богу. Ему приписывают многочисленные исцеления, пророчества и духовные подвиги, а на месте его смерти позже был возведен монастырь.

Праздник 24 мая: что сегодня нельзя делать, приметы дня и имениныИкона Симеона Столпника (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 24 мая

В этот день особенно важно сохранять спокойствие и не позволять себе негативных эмоций - ругаться, злиться или оскорблять других не стоит.

Считается, что злые слова и ссоры могут навлечь неприятности, поэтому лучше избегать сплетен и не желать никому зла.

Запрещено выполнять тяжелый физический труд - день должен быть спокойным, без лишних нагрузок.

По народным приметам, нельзя ломать ветви шиповника или срывать его плоды - это может привести к потере любимого человека.

Также советуют не иметь дел с деньгами: не занимать и не брать в долг, чтобы не привлечь финансовые трудности.

Народные приметы и традиции 24 мая

  • Много комаров в воздухе - примета к сильной засухе в июле.
  • Низко летающие птицы - признак приближения сильного дождя.
  • Яркое солнце в небе - предвестие урожайного и теплого лета.
  • Множество птиц в небе - примета хорошей и стабильной погоды.
  • Утром нет росы - ожидается дождь; много росы - будет сильный ветер.
  • Шиповник зацвел или закрыл цветы днем - цветение свидетельствует о завершении холодов, а закрытые цветы предвещают затяжной дождь.

У кого День ангела 24 мая

24 мая День ангела отмечают

  • Антон
  • Иван
  • Никита
  • Семен
  • Степан
  • Федор
  • Елена
  • Павлина
  • Антонина

Людям, родившимся 24 мая, в качестве оберега подходит змеевик - минерал с интересной историей. Этот декоративный камень известен в Европе уже более четырех веков и ценится не только за свой вид, но и за целебные свойства. С давних времен считалось, что он способен снимать головную боль и помогает при воспалительных процессах.

Вас может заинтересовать

При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия

Читайте РБК-Украина в Google News
День ангела Церковный календарь Приметы Праздники
NEWS
Украина и РФ провели первый этап обмена "1000 на 1000": все подробности (фото, видео)
Украина и РФ провели первый этап обмена "1000 на 1000": все подробности (фото, видео)