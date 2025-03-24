Свято сьогодні, 24 березня: який святий допомагає від нечисти, що не можна робити, прикмети

24 березня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобного Захарії Печерського та святкують передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці. До кінця року залишається 282 дні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 24 березня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

24 березня церква відзначає передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці і пам'ять преподобного Захарії Посника Печерського.

Він жив у XIII–XIV століттях і подвизався в Дальніх печерах Києво-Печерського монастиря. Він вів надзвичайно суворе аскетичне життя, відмовившись від вареної та печеної їжі. Щодня після заходу сонця він харчувався лише травами та рослинами.

Його духовна сила була настільки великою, що навіть біси боялися його імені. Святий Захарія мав дар вигнання злих духів і часто бачив ангелів. Він досягнув високого ступеня святості й удостоївся життя в Царстві Небесному. Пам’ять про святого Захарію Посника вшановується в православній традиції й донині. Святі мощі Захарії спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Молитва преподобному Захарії о порятунку від бісів

У житті посника ти яскраво засяяв і для бісів страшним був, преподобний Захарій, зміцни і нас твоїми молитвами життя пісників мати і позбавиться зла від бісів, як ті, що прославляють тебе.

Святий Захарія Посник (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 24 березня

Сьогодні не можна займатися пліткуванням, хвалитися, заздрити, засуджувати, відмовляти в допомозі або сумувати. Оскільки триває Великий піст 2024 року, тим, хто постує, дозволяється їсти гарячу їжу з олією. Варто пам'ятати, що цей день сприяє духовному очищенню, тому важливо зберігати спокій і умиротворення.

Через підготовку до Благовіщення після обіду церква забороняє важку працю: не можна прибирати, прати, шити - це вважається гріхом. Водночас рекомендується займатися молитвою та роздумами.

Окрім того, не можна ображати ні людей, ні тварин. Цього дня не прийнято ходити в гості чи приймати гостей, адже цей час має бути присвячений духовному збагаченню і внутрішньому спокою.

Народні прикмети і традиції 24 березня

Якщо до 23 березня холоди вже завершилися, то літо буде теплим.

Поривчастий та холодний вітер передвістить прохолодну весну.

Якщо на цей день побачити ластівку, то це передбачає нещастя.

Якщо всі птахи повернулися майже одночасно, це вказує на можливе похолодання.

Часті дощі в березні можуть бути знаком того, що рік буде неврожайним.

Згідно з прикметою, якщо 24 березня зібрати талу воду, її можна використовувати для поливу рослин, прання, миття підлог та інших потреб. Вважається, що ця вода має цілющі властивості.

У кого День ангела 24 березня

24 березня іменини за церковним календарем відзначають

Артемій

Володимир

Петро

Степан

Яків

За старим стилем День ангела відзначають Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Ян, Сабіна.

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