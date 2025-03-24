Праздник сегодня, 24 марта: какой святой помогает от нечисти, что нельзя делать, приметы
24 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобного Захарии Печерского и празднуют предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы. До конца года остается 282 дня.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 24 марта и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
24 марта церковь отмечает предпраздник Благовещения Пресвятой Богородицы и память преподобного Захарии Постника Печерского.
Он жил в XIII-XIV веках и подвизался в Дальних пещерах Киево-Печерского монастыря. Он вел чрезвычайно строгую аскетическую жизнь, отказавшись от вареной и печеной пищи. Ежедневно после захода солнца он питался только травами и растениями.
Его духовная сила была настолько большой, что даже бесы боялись его имени. Святой Захария имел дар изгнания злых духов и часто видел ангелов. Он достиг высокой степени святости и удостоился жизни в Царстве Небесном. Память о святом Захарии Постнике почитается в православной традиции и по сей день. Святые мощи Захарии почивают в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.
Молитва преподобному Захарии о спасении от бесов
У житті посника ти яскраво засяяв і для бісів страшним був, преподобний Захарій, зміцни і нас твоїми молитвами життя пісників мати і позбавиться зла від бісів, як ті, що прославляють тебе.
Святой Захария Постник (изображение: Википедия)
Что нельзя делать 24 марта
Сегодня нельзя заниматься сплетнями, хвастаться, завидовать, осуждать, отказывать в помощи или унывать. Поскольку продолжается Великий пост 2024 года, тем, кто постится, разрешается есть горячую пищу с маслом. Стоит помнить, что этот день способствует духовному очищению, поэтому важно сохранять спокойствие и умиротворение.
Из-за подготовки к Благовещению после обеда церковь запрещает тяжелый труд: нельзя убирать, стирать, шить - это считается грехом. В то же время рекомендуется заниматься молитвой и размышлениями.
Кроме того, нельзя обижать ни людей, ни животных. В этот день не принято ходить в гости или принимать гостей, ведь это время должно быть посвящено духовному обогащению и внутреннему спокойствию.
Народные приметы и традиции 24 марта
- Если до 23 марта холода уже завершились, то лето будет теплым.
- Порывистый и холодный ветер предвещает прохладную весну.
- Если в этот день увидеть ласточку, то это предвещает несчастье.
- Если все птицы вернулись почти одновременно, это указывает на возможное похолодание.
- Частые дожди в марте могут быть знаком того, что год будет неурожайным.
Согласно примете, если 24 марта собрать талую воду, ее можно использовать для полива растений, стирки, мытья полов и других нужд. Считается, что эта вода обладает целебными свойствами.
У кого День ангела 24 марта
24 марта именины по церковному календарю отмечают
- Артемий
- Владимир
- Петр
- Степан
- Яков
По старому стилю День ангела отмечают Василий, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Ян, Сабина.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.