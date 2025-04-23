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Свято сьогодні, 23 квітня: що не можна робити, у кого День ангела, народні прикмети

Середа 23 квітня 2025 05:55
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Свято сьогодні, 23 квітня: що не можна робити, у кого День ангела, народні прикмети Яке свято сьогодні, 23 квітня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

23 квітня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять великомученика Юрій Переможця та святкують Світлу середу. До кінця року залишається 252 дні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 23 квітня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

23 квітня, згідно з новим церковним календарем, в Україні вшановують пам’ять великомученика Юрія Переможця. Він народився в заможній і благочестивій родині в місті Бейрут, де з дитинства виховувався в християнській вірі.

Згодом він вступив до війська, де швидко здобув повагу завдяки своїй мужності, силі та благородній зовнішності. Його військові здібності й вірність зробили його улюбленцем імператора Діоклетіана.

Однак сам Діоклетіан був затятим прихильником язичництва і жорстоко переслідував християн. Коли Юрій почув про черговий жорстокий вирок щодо християн, його серце наповнилося співчуттям. Він роздав усе своє майно бідним, відпустив рабів і відкрито визнав свою віру перед імператором.

За відмову зректися Христа Юрія піддали жорстоким катуванням і ув’язнили. Попри страшні страждання, Юрій не зрікся віри та продовжував прославляти Бога. Зрештою, імператор наказав стратити святого, відтявши йому голову мечем.

За незламну віру, мужність і чудеса, великомученик Юрій отримав почесне ім’я Переможець, а його мощі зберігаються в місті Ліда.
Свято сьогодні, 23 квітня: що не можна робити, у кого День ангела, народні прикметиІкона Юрія Переможця (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 23 квітня

23 квітня, у день вшанування святого Юрія Переможця, слід уникати негативних емоцій і вчинків.

Церква забороняє сварки, лайку, плітки, заздрість, лінь і відмову в допомозі ближнім. За народними повір’ями, підвищення голосу або конфлікти можуть накликати біду, навіть блискавку. Також не можна ображати рідних, щоб не провести рік у сварках і ворожнечі.

Не рекомендується працювати в саду чи на городі - вважається, що це може обернутися градом і втратою врожаю.

Цього дня не варто свататися чи робити пропозицію, адже такий шлюб може бути нещасливим і сповненим конфліктів. Сварки, непорозуміння та зради можуть переслідувати пару, що вирішила одружитися саме 23 квітня.

Особлива заборона - цілувати малюків до п’яти років, оскільки вважається, що це може послабити їхню енергію.

Народні прикмети і традиції 23 квітня

23 квітня в народі відзначають Юріїв день - свято, пов’язане з багатьма прикметами про погоду та врожай.

  • Якщо вранці туман з'являється на тлі сонця, варто чекати дощу.
  • Сережки на ліщині сигналізують про завершення заморозків, а поява молодих павуків - про потепління.
  • Водночас, коли старі павуки сидять високо на павутинні, вночі можливі заморозки.
  • Дощ у цей день віщує рясну траву та гарний урожай сіна.
  • Тепла ніч обіцяє добрий урожай хлібних культур, а прохолода — багатий врожай проса й вівса.
  • Якщо день теплий, невдовзі очікується справжнє літо.

У кого День ангела 23 квітня

23 квітня День ангела відзначають:

  • Олександра
  • Анатолій
  • Афанасій
  • Валерій
  • Валерія
  • Георгій
  • Єгор
  • Іван
  • Юрій

Людям, які народилися 23 квітня, як талісман підходить онікс - мінерал, що вирізняється своєю незвичайною красою. З давніх-давен вважалося, що сила цього каменю розкривається лише перед тими, хто має щирі наміри та добре серце. Онікс особливо корисний для підприємців, адже стимулює креативність і допомагає втілювати нові ідеї у бізнесі.

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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.

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