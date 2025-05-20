Свято сьогодні, 20 травня: що заборонено робити, народні прикмети, у кого День ангела

Що за церковне свято сьогодні

20 травня вшановують пам’ять святих мучеників Фалалея, Олександра та Астерія. Усі троє постраждали за віру в Христа під час переслідувань за імператора Нумеріана.

Фалалей був молодим лікарем і сином воєначальника, який відкрито визнав свою віру. Спочатку йому вдалося втекти від страти, але згодом його знову схопили. Двом катам, Олександру та Астерію, доручили мучити юнака, проте вони не послухалися наказу. Замість цього, вони пожаліли Фалалея і самі постраждали - їх побили, а потім стратили за те, що стали християнами.

Фалалея ж намагалися вбити дикими звірами, але ті не зачепили його. Леви і ведмедиця лише припали до його ніг, вражаючи всіх навколо. Люди в натовпі почали прославляти християнського Бога. Зрештою, Фалалея втопили, однак свідки розповідали, що він з'явився перед ними у сяючому білому одязі.

Що не можна робити 20 травня

У цей день не варто вступати в конфлікти, ображати інших чи вживати образливі слова - це може накликати тривалі неприємності.

Забороняється дозволяти собі лінощі або відмовлятися від корисної праці, адже бездіяльність цього дня вважається поганою прикметою.

Небажано впадати у злі думки чи заздрити іншим - негативний настрій може затриматися надовго й погіршити стосунки з близькими.

Не слід відмовляти тому, хто просить допомоги, бо це може обернутися відмовою тоді, коли допомога знадобиться вже вам.

20 травня називали днем Фалалея Огірочника (фото: Pixabay.com)

Народні прикмети і традиції 20 травня

У народному календарі 20 травня називали днем Фалалея Огірочника або Фалалея Тепловія. Наші предки уважно спостерігали за природою в цей день і робили прогнози.

Якщо бджоли ставали надто агресивними й жалили без причини - це вважалося ознакою наближення дощу.

Велика кількість павуків, навпаки, обіцяла спекотну й суху погоду найближчим часом.

Якщо ж на небі з’являлася гроза, це тлумачили як добрий знак - рік обіцяє багатий урожай.

Щедра ранкова роса свідчила про сонячний день і активне зростання городини.

Гучне квакання жаб вважали прикметою щедрого врожаю огірків.

У кого День ангела 20 травня

20 травня День ангела відзначають

Олександр

Олексій

Іван

Микита

Тимофій

Сюзанна

Для тих, хто народився 20 травня, талісманом вважається лал. Цей коштовний камінь має давню історію і відомий своїми містичними властивостями. Він здатен стимулювати уяву, пробуджувати натхнення і сприяти появі нових ідей. Крім того, лал допомагає людині прагнути до особистого зростання та саморозвитку.