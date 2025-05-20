Праздник сегодня, 20 мая: что запрещено делать, народные приметы, у кого День ангела

Что за церковный праздник сегодня

20 мая чтят память святых мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Все трое пострадали за веру во Христа во время преследований при императоре Нумериане.

Фалалей был молодым врачом и сыном военачальника, который открыто исповедал свою веру. Сначала ему удалось убежать от казни, но впоследствии его снова схватили. Двум палачам, Александру и Астерию, поручили мучить юношу, однако они не послушались приказа. Вместо этого, они пожалели Фалалея и сами пострадали - их избили, а затем казнили за то, что стали христианами.

Фалалея же пытались убить дикими зверями, но те не задели его. Львы и медведица лишь припали к его ногам, поражая всех вокруг. Люди в толпе начали прославлять христианского Бога. В конце концов, Фалалея утопили, однако свидетели рассказывали, что он появился перед ними в сияющей белой одежде.

Что нельзя делать 20 мая

В этот день не стоит вступать в конфликты, оскорблять других или употреблять оскорбительные слова - это может навлечь длительные неприятности.

Запрещается позволять себе лень или отказываться от полезного труда, ведь бездействие в этот день считается плохой приметой.

Нежелательно впадать в злые мысли или завидовать другим - негативный настрой может задержаться надолго и ухудшить отношения с близкими.

Не следует отказывать тому, кто просит помощи, потому что это может обернуться отказом тогда, когда помощь понадобится уже вам.

20 мая называли днем Фалалея Огуречника (фото: Pixabay.com)

Народные приметы и традиции 20 мая

В народном календаре 20 мая называли днем Фалалея Огуречника или Фалалея Тепловия. Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день и делали прогнозы.

Если пчелы становились слишком агрессивными и жалили без причины - это считалось признаком приближения дождя.

Большое количество пауков, наоборот, обещало жаркую и сухую погоду в ближайшее время.

Если же на небе появлялась гроза, это толковали как добрый знак - год обещает богатый урожай.

Щедрая утренняя роса свидетельствовала о солнечном дне и активном росте овощей.

Громкое кваканье лягушек считали приметой щедрого урожая огурцов.

У кого День ангела 20 мая

20 мая День ангела отмечают

Александр

Алексей

Иван

Никита

Тимофей

Сюзанна

Для тех, кто родился 20 мая, талисманом считается лал. Этот драгоценный камень имеет давнюю историю и известен своими мистическими свойствами. Он способен стимулировать воображение, пробуждать вдохновение и способствовать появлению новых идей. Кроме того, лал помогает человеку стремиться к личному росту и саморазвитию.