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Праздник сегодня, 20 мая: что запрещено делать, народные приметы, у кого День ангела

Какой праздник сегодня, 20 мая, по церковному календарю (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

20 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святых мучеников Фалалея, Александра и Астерия. До конца года остается 225 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 20 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

20 мая чтят память святых мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Все трое пострадали за веру во Христа во время преследований при императоре Нумериане.

Фалалей был молодым врачом и сыном военачальника, который открыто исповедал свою веру. Сначала ему удалось убежать от казни, но впоследствии его снова схватили. Двум палачам, Александру и Астерию, поручили мучить юношу, однако они не послушались приказа. Вместо этого, они пожалели Фалалея и сами пострадали - их избили, а затем казнили за то, что стали христианами.

Фалалея же пытались убить дикими зверями, но те не задели его. Львы и медведица лишь припали к его ногам, поражая всех вокруг. Люди в толпе начали прославлять христианского Бога. В конце концов, Фалалея утопили, однако свидетели рассказывали, что он появился перед ними в сияющей белой одежде.

Что нельзя делать 20 мая

В этот день не стоит вступать в конфликты, оскорблять других или употреблять оскорбительные слова - это может навлечь длительные неприятности.

Запрещается позволять себе лень или отказываться от полезного труда, ведь бездействие в этот день считается плохой приметой.

Нежелательно впадать в злые мысли или завидовать другим - негативный настрой может задержаться надолго и ухудшить отношения с близкими.

Не следует отказывать тому, кто просит помощи, потому что это может обернуться отказом тогда, когда помощь понадобится уже вам.

20 мая называли днем Фалалея Огуречника (фото: Pixabay.com)

Народные приметы и традиции 20 мая

В народном календаре 20 мая называли днем Фалалея Огуречника или Фалалея Тепловия. Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день и делали прогнозы.

  • Если пчелы становились слишком агрессивными и жалили без причины - это считалось признаком приближения дождя.
  • Большое количество пауков, наоборот, обещало жаркую и сухую погоду в ближайшее время.
  • Если же на небе появлялась гроза, это толковали как добрый знак - год обещает богатый урожай.
  • Щедрая утренняя роса свидетельствовала о солнечном дне и активном росте овощей.
  • Громкое кваканье лягушек считали приметой щедрого урожая огурцов.

У кого День ангела 20 мая

20 мая День ангела отмечают

  • Александр
  • Алексей
  • Иван
  • Никита
  • Тимофей
  • Сюзанна

Для тех, кто родился 20 мая, талисманом считается лал. Этот драгоценный камень имеет давнюю историю и известен своими мистическими свойствами. Он способен стимулировать воображение, пробуждать вдохновение и способствовать появлению новых идей. Кроме того, лал помогает человеку стремиться к личному росту и саморазвитию.

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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия

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