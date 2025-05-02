Свято сьогодні, 2 травня: що не можна робити, прикмети, у кого День ангела

2 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святителя Афанасія Олександрійського та перенесення мощей благовірних князів-страстотерпців Бориса і Гліба. До кінця року залишається 243 дні.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 2 травня і у кого День ангела.
2 травня у православному календарі - день пам’яті святителя Афанасія, архієпископа Олександрійського. Це одна з найвидатніших постатей у християнській історії.
Святий Афанасій прославився ревною відданістю Божим заповідям та видатним розумом. У 319 році він був висвячений у диякони Олександрійської Церкви, активно долучався до богословських суперечок і написав чимало праць на захист православної віри.
Однією з головних віх його життя стала участь у Першому Вселенському соборі в Нікеї 325 року, де він рішуче виступив проти Арія та його вчення, яке заперечувало божественну природу Ісуса Христа. Після смерті патріарха Олександра в 326 році, Афанасія обрали архієпископом Олександрії.
Святитель Афанасій Великий вважається одним із головних стовпів Православ’я. Його життя, вчення та духовна спадщина мають величезне значення для християнської теології. Він упокоївся у 373 році.
Цього ж дня, 2 травня, відзначають перенесення мощей благовірних князів-страстотерпців Бориса і Гліба. Вони були синами великого князя Володимира і молодшими братами. Обидва зростали в атмосфері християнського благочестя, незадовго після Хрещення Русі.
У 1015 році після смерті батька їхній брат Святополк, прагнучи влади, наказав убити Бориса і Гліба, побоюючись їх як суперників за київський престол. Так вони стали першими мучениками серед руських князів.
Спочатку їх поховали у Вишгороді, однак пізніше мощі було урочисто перенесено, і цей день став церковним святом. Зокрема, Володимирський кафедральний собор було освячено на честь цих святих страстотерпців.
2 травня пов'язане з багатьма народними застереженнями.
У народі 2 травня вшановують святих Бориса і Гліба. Цього дня спостерігають за природою, щоб передбачити погоду на травень і все літо.
2 травня День ангела відзначають:
Для тих, хто народився 2 травня, талісманом вважається цитрин. Із давніх часів цей камінь служив захистом від негативної енергії. Його пов’язували з добробутом, удачею та фінансовим успіхом. Також вірили, що цитрин допомагає уникнути нічних жахіть.
Вас може зацікавити
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.