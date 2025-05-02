Праздник сегодня, 2 мая: что нельзя делать, приметы, у кого День ангела

2 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святителя Афанасия Александрийского и перенесение мощей благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. До конца года остается 243 дня.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 2 мая и у кого День ангела.
2 мая в православном календаре - день памяти святителя Афанасия, архиепископа Александрийского. Это одна из самых выдающихся фигур в христианской истории.
Святой Афанасий прославился ревностной преданностью Божьим заповедям и выдающимся умом. В 319 году он был рукоположен в диаконы Александрийской Церкви, активно участвовал в богословских спорах и написал немало трудов в защиту православной веры.
Одной из главных вех его жизни стало участие в Первом Вселенском соборе в Никее 325 года, где он решительно выступил против Ария и его учения, отрицавшего божественную природу Иисуса Христа. После смерти патриарха Александра в 326 году, Афанасия избрали архиепископом Александрии.
Святитель Афанасий Великий считается одним из главных столпов Православия. Его жизнь, учение и духовное наследие имеют огромное значение для христианской теологии. Он скончался в 373 году.
В этот же день, 2 мая, отмечают перенесение мощей благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Они были сыновьями великого князя Владимира и младшими братьями. Оба росли в атмосфере христианского благочестия, незадолго после Крещения Руси.
В 1015 году после смерти отца их брат Святополк, стремясь к власти, приказал убить Бориса и Глеба, опасаясь их как соперников за киевский престол. Так они стали первыми мучениками среди русских князей.
Сначала их похоронили в Вышгороде, однако позже мощи были торжественно перенесены, и этот день стал церковным праздником. В частности, Владимирский кафедральный собор был освящен в честь этих святых страстотерпцев.
2 мая связано со многими народными предостережениями.
В народе 2 мая почитают святых Бориса и Глеба. В этот день наблюдают за природой, чтобы предсказать погоду на май и все лето .
2 мая День ангела отмечают:
Для тех, кто родился 2 мая, талисманом считается цитрин. С давних времен этот камень служил защитой от негативной энергии. Его связывали с благополучием, удачей и финансовым успехом. Также верили, что цитрин помогает избежать ночных кошмаров.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.