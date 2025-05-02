Праздник сегодня, 2 мая: что нельзя делать, приметы, у кого День ангела

Что за церковный праздник сегодня

2 мая в православном календаре - день памяти святителя Афанасия, архиепископа Александрийского. Это одна из самых выдающихся фигур в христианской истории.

Святой Афанасий прославился ревностной преданностью Божьим заповедям и выдающимся умом. В 319 году он был рукоположен в диаконы Александрийской Церкви, активно участвовал в богословских спорах и написал немало трудов в защиту православной веры.

Одной из главных вех его жизни стало участие в Первом Вселенском соборе в Никее 325 года, где он решительно выступил против Ария и его учения, отрицавшего божественную природу Иисуса Христа. После смерти патриарха Александра в 326 году, Афанасия избрали архиепископом Александрии.

Святитель Афанасий Великий считается одним из главных столпов Православия. Его жизнь, учение и духовное наследие имеют огромное значение для христианской теологии. Он скончался в 373 году.

В этот же день, 2 мая, отмечают перенесение мощей благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Они были сыновьями великого князя Владимира и младшими братьями. Оба росли в атмосфере христианского благочестия, незадолго после Крещения Руси.

В 1015 году после смерти отца их брат Святополк, стремясь к власти, приказал убить Бориса и Глеба, опасаясь их как соперников за киевский престол. Так они стали первыми мучениками среди русских князей.

Сначала их похоронили в Вышгороде, однако позже мощи были торжественно перенесены, и этот день стал церковным праздником. В частности, Владимирский кафедральный собор был освящен в честь этих святых страстотерпцев.

Украинская икона Бориса и Глеба (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 2 мая

2 мая связано со многими народными предостережениями.

В этот день не рекомендуется никому рассказывать о своих снах - это считается плохим знаком.

- это считается плохим знаком. Нельзя носить грязную одежду, потому что это может "притянуть" проблемы.

потому что это может "притянуть" проблемы. Запрещается после захода солнца считать или пересчитывать деньги - это якобы ведет к финансовым потерям.

- это якобы ведет к финансовым потерям. Расходы в этот день могут "вынести" из дома благосостояние, а пустой кошелек обещает длительное безденежье.

обещает длительное безденежье. Не стоит отказывать людям в помощи или милостыне - это может обернуться бедой.

- это может обернуться бедой. Также нежелательно посещать баню, сауну или бассейн, чтобы не навлечь болезни.

Народные приметы и традиции 2 мая

В народе 2 мая почитают святых Бориса и Глеба. В этот день наблюдают за природой, чтобы предсказать погоду на май и все лето .

Если солнце светит ярко и тепло - лето будет солнечным и благоприятным.

Холодная и ветреная погода намекает на прохладное лето.

Если закат особенно красивый - впереди сухой сезон.

Гроза в этот день означает, что несколько следующих дней будут дождливыми.

Если в этот день слышно пение соловья - лето придет раньше, чем по календарю.

У кого День ангела 2 мая

2 мая День ангела отмечают:

Афанасий

Борис

Глеб

Давид

Зоя

Михаил

Роман

Для тех, кто родился 2 мая, талисманом считается цитрин. С давних времен этот камень служил защитой от негативной энергии. Его связывали с благополучием, удачей и финансовым успехом. Также верили, что цитрин помогает избежать ночных кошмаров.