Свято 2 червня: що категорично не можна робити сьогодні, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

2 червня за новим стилем вшановується пам’ять Києво-Братської ікони Божої Матері та святителя Никифора, патріарха Константинопольського.

Києво-Братський образ Богородиці раніше зберігався у Борисоглібській церкві у Вишгороді, де в 1654 році відбулося її чудесне явлення. Після зруйнування храму в 1662 році ікону пустили по Дніпру, і вона допливла до Подолу в Києві.

Там її урочисто перенесли до Києво-Братського монастиря, де вона перебувала до 1919 року. Після закриття монастиря образ вважали загубленим. Лише пізніше з’ясувалося, що копія ікони XVIII століття зберігається у Національному художньому музеї України.

Святитель Никифор народився в Константинополі у VIII столітті та отримав глибоку духовну освіту. За правління імператора Лева IV він став царським радником, але вів аскетичне життя. Никифор активно виступав проти іконоборства, особливо на Сьомому Вселенському Соборі. Після того він залишив службу і заснував монастир поблизу Босфору.

Пізніше його обрали патріархом Константинопольським. Імператор Лев Вірменин, також іконоборець, вислав святителя на острів Проконніс, де той і помер у вигнанні. Його нетлінні мощі нині перебувають у храмі Святої Софії в Стамбулі.

Києво-Братський образ Богородиці (фото: Mefodiy.org.ua)

Що не можна робити 2 червня

У цей день краще утриматися від відвідування лісу, адже, за народними віруваннями, це може принести біду або хворобу.

Варто уникати гучних веселощів та святкувань - вважається, що надмірна радість може обернутися сумом.

Не рекомендується з’ясовувати стосунки чи вступати у сварки, оскільки конфлікти в цей день мають властивість затягуватися надовго.

Згідно з прикметами, укладати фінансові угоди чи будувати плани на майбутнє небажано - це може призвести до серйозних втрат.

Відвідування кладовища також краще відкласти, адже існує повір’я, що звідти легко принести додому негативну енергетику.

Народні прикмети і традиції 2 червня

У наших предків було багато цікавих прикмет, пов’язаних із цим днем.

Якщо горобці весело стрибають і щебечуть - це вважалося ознакою швидкого потепління.

Якщо дув вітер із заходу, то чекали похолодання.

Коли сонце зранку виглядало ніби крізь легку імлу - день мав бути теплим і спокійним.

Дощ у цей день обіцяв щедрий урожай льону.

Також у давнину дівчата плели вінки з в’юна, зосереджено думаючи про свої бажання - вважалося, що все задумане в цей час неодмінно збудеться.

У кого День ангела 2 червня

2 червня День ангела відзначають:

Дмитро

Іван

Костянтин

Никифор

Олена

Марія

Уляна

Обсидіан вважається талісманом для тих, хто народився 2 червня. Із давніх часів цей камінь використовували в різноманітних магічних обрядах. Йому приписували здатність відкривати завісу майбутнього. Вважалося, що обсидіан допомагає побачити те, що приховане від людського ока.