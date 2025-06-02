Праздник 2 июня: что категорически нельзя делать сегодня, народные приметы

Что за церковный праздник сегодня

2 июня по новому стилю почитается память Киево-Братской иконы Божией Матери и святителя Никифора, патриарха Константинопольского.

Киево-Братский образ Богородицы ранее хранился в Борисоглебской церкви в Вышгороде, где в 1654 году произошло ее чудесное явление. После разрушения храма в 1662 году икону пустили по Днепру, и она доплыла до Подола в Киеве.

Там ее торжественно перенесли в Киево-Братский монастырь, где она находилась до 1919 года. После закрытия монастыря образ считали утерянным. Лишь позже выяснилось, что копия иконы XVIII века хранится в Национальном художественном музее Украины.

Святитель Никифор родился в Константинополе в VIII веке и получил глубокое духовное образование. Во время правления императора Льва IV он стал царским советником, но вел аскетическую жизнь. Никифор активно выступал против иконоборчества, особенно на Седьмом Вселенском Соборе. После того он оставил службу и основал монастырь вблизи Босфора.

Позже его избрали патриархом Константинопольским. Император Лев Армянин, также иконоборец, выслал святителя на остров Проконнис, где тот и умер в изгнании. Его нетленные мощи ныне находятся в храме Святой Софии в Стамбуле.

Киево-Братский образ Богородицы (фото: Mefodiy.org.ua)

Что нельзя делать 2 июня

В этот день лучше воздержаться от посещения леса, ведь, по народным верованиям, это может принести беду или болезнь.

Стоит избегать громкого веселья и празднований - считается, что чрезмерная радость может обернуться печалью.

Не рекомендуется выяснять отношения или вступать в ссоры, поскольку конфликты в этот день имеют свойство затягиваться надолго.

Согласно приметам, заключать финансовые сделки или строить планы на будущее нежелательно - это может привести к серьезным потерям.

Посещение кладбища также лучше отложить, ведь существует поверье, что оттуда легко принести домой негативную энергетику.

Народные приметы и традиции 2 июня

У наших предков было много интересных примет, связанных с этим днем.

Если воробьи весело прыгают и щебечут - это считалось признаком скорого потепления.

Если дул ветер с запада, то ждали похолодания.

Когда солнце утром выглядело будто сквозь легкую мглу - день должен был быть теплым и спокойным.

Дождь в этот день обещал щедрый урожай льна.

Также в древности девушки плели венки из вьюнка, сосредоточенно думая о своих желаниях - считалось, что все задуманное в это время непременно сбудется.

У кого День ангела 2 июня

2 июня День ангела отмечают:

Дмитрий

Иван

Константин

Никифор

Елена

Мария

Ульяна

Обсидиан считается талисманом для тех, кто родился 2 июня. С давних времен этот камень использовали в разнообразных магических обрядах. Ему приписывали способность приоткрывать завесу будущего. Считалось, что обсидиан помогает увидеть то, что скрыто от человеческого глаза.