Свято сьогодні, 19 травня: що не можна робити, народні прикмети, у кого День ангела

19 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять священномученика Патрикія та з ним ще трьох священників - Акакія, Менандра і Полієна. До кінця року залишається 226 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 19 травня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

19 травня віряни відзначають пам'ять священномученика Патрикія та з ним ще трьох священників - Акакія, Менандра і Полієна.

Священномученик Патрикій жив у I столітті та обіймав сан єпископа міста Пруси у Віфінії, що в Малій Азії. Він відважно проповідував Христове Євангеліє й викривав омани язичницької віри. За це його разом із трьома пресвітерами - Акакієм, Менандром і Полієном - було приведено до міського правителя Юлія.

У той час Юлій збирався вирушити до гарячих джерел на лікування й наказав вести із собою ув’язнених християн, скутих залізними кайданами. Викупавшись у термальних водах, він звершив жертвоприношення язичницьким богам, а потім зажадав, щоби й Патрикій з товаришами зробили те саме. У разі відмови на них чекали жорстокі тортури.

Та святий Патрикій відповів, що є християнином і поклоняється єдиному істинному Богові - Ісусу Христу, Творцеві неба, землі та цих цілющих джерел, дарованих людям. У гніві Юлій наказав кинути мученика в гаряче джерело, але Патрикій, прикликавши ім’я Господа, залишився неушкодженим.

Цей випадок ще більше розлютив правителя, та він не зміг зламати віру святого. Тоді Юлій наказав стратити Патрикія і трьох священників - їхні голови було відтято близько 100 року.

Що не можна робити 19 травня

У цей день не слід вдягати зношений чи пошкоджений одяг - вважається, що це може принести злидні або невдачу в родині.

В цей день не варто дозволяти собі смуток, погані думки чи сльози, адже негативні емоції можуть накликати на людину душевні переживання на довгий час.

Поганою прикметою вважається обрізати дерева, зривати квіти або пошкоджувати рослини - це нібито може зіпсувати врожай або зменшити родючість землі.

Заборонено стригти волосся і нігті, а також позичати чи брати в борг хліб або сіль, бо це прикмета до фінансових втрат і тривалого безгрошів’я.

Туман вранці 19 травня віщує багато грибів влітку (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 19 травня

У наших пращурів було багато цікавих прикмет, пов’язаних із цим днем.

Якщо сьогодні йде дощ - це віщує посушливий червень.

Коли півні зранку голосно кукурікають - варто очікувати дощу.

Якщо вранці над землею повільно стелиться туман - влітку буде багато грибів.

Рясна вранішня роса - добрий знак, що обіцяє щедрий урожай.

Сонячна погода та рясна роса 19 травня свідчать про гарний врожай огірків.

А от якщо зранку роса не з’явилася - скоро погода зміниться.

У кого День ангела 19 травня

19 травня День ангела відзначають

Олександр

Антон

Василь

Віктор

Григорій

Максим

Михайло

Микола

Павло

Сергій

Людям, які з’явилися на світ 19 травня, покровителем вважається агат. Це один із найстаріших напівкоштовних каменів у світі. У давнину його називали "оком божества". Існувала віра, що агат здатен оберігати свого власника від негативних думок і ворожих намірів.