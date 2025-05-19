Праздник сегодня, 19 мая: что нельзя делать, народные приметы, у кого День ангела

19 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память священномученика Патрикия и с ним еще трех священников - Акакия, Менандра и Полиена. До конца года остается 226 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 19 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

19 мая верующие отмечают память священномученика Патрикия и с ним еще трех священников - Акакия, Менандра и Полиена.

Священномученик Патрикий жил в I веке и занимал сан епископа города Прусы в Вифинии, что в Малой Азии. Он отважно проповедовал Христово Евангелие и разоблачал заблуждения языческой веры. За это он вместе с тремя пресвитерами - Акакием, Менандром и Полиеном - был приведен к городскому правителю Юлию.

В то время Юлий собирался отправиться к горячим источникам на лечение и приказал вести с собой заключенных христиан, скованных железными кандалами. Искупавшись в термальных водах, он совершил жертвоприношение языческим богам, а затем потребовал, чтобы и Патрикий с товарищами сделали то же самое. В случае отказа их ждали жестокие пытки.

Но святой Патрикий ответил, что является христианином и поклоняется единственному истинному Богу - Иисусу Христу, Творцу неба, земли и этих целебных источников, дарованных людям. В гневе Юлий приказал бросить мученика в горячий источник, но Патрикий, призвав имя Господа, остался невредимым.

Этот случай еще больше разозлил правителя, но он не смог сломить веру святого. Тогда Юлий приказал казнить Патрикия и трех священников - их головы были отсечены около 100 года.

Что нельзя делать 19 мая

В этот день не следует надевать изношенную или поврежденную одежду - считается, что это может принести бедность или неудачу в семье.

В этот день не стоит позволять себе грусть, плохие мысли или слезы, ведь негативные эмоции могут навлечь на человека душевные переживания на долгое время.

Плохой приметой считаетсяобрезать деревья, срывать цветы или повреждать растения - это якобы может испортить урожай или уменьшить плодородие земли.

Запрещено стричь волосы и ногти, а также занимать или брать в долг хлеб или соль, потому что это примета к финансовым потерям и длительному безденежью.

Туман утром 19 мая предвещает много грибов летом (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 19 мая

У наших предков было много интересных примет, связанных с этим днем.

Если сегодня идет дождь - это предвещает засушливый июнь.

Когда петухи утром громко кукарекают - стоит ожидать дождя.

Если утром над землей медленно стелется туман - летом будет много грибов.

Обильная утренняя роса - хороший знак, обещающий щедрый урожай.

Солнечная погода и обильная роса 19 мая свидетельствуют о хорошем урожае огурцов.

А вот если утром роса не появилась - скоро погода изменится.

У кого День ангела 19 мая

19 мая День ангела отмечают

Александр

Антон

Василий

Виктор

Григорий

Максим

Михаил

Николай

Павел

Сергей

Людям, которые появились на свет 19 мая, покровителем считается агат. Это один из старейших полудрагоценных камней в мире. В древности его называли "глазом божества". Существовала вера, что агат способен оберегать своего владельца от негативных мыслей и враждебных намерений.