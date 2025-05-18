Свято сьогодні, 18 травня: що категорично не можна робити, важливі прикмети

Що за церковне свято сьогодні

18 травня за новим стилем віряни вшановують пам’ять святого мученика Феодота Анкірського та семи святих дів, які загинули за християнську віру в III столітті. Феодот жив у місті Анкіра (нині Анкара, Туреччина) та був господарем готелю.

Він допомагав в’язням-християнам, надавав притулок і відкрито виступав проти язичницьких обрядів. У часи гонінь на християн він переховував віруючих і дозволяв проводити у себе богослужіння. Сім жінок-християнок - Текуса, Фаїна, Клавдія, Матрона, Іулія, Олександра та Євфрасія - були заарештовані і страчені після відмови зректися віри.

Феодот поховав їхні тіла, за що і сам був схоплений, підданий тортурам і страчений. У церковному календарі цей день присвячений мужності, вірі та відданості Богові.

Що не можна робити 18 травня

У цей день категорично не рекомендується рубати дерева або навіть ламати гілки, адже це вважається проявом неповаги до природи.

Веселощі й гучні розваги також небажані - надмірна радість, за повір’ями, може накликати негаразди.

Сварки цього дня особливо небезпечні, бо, як кажуть у народі, початий конфлікт триватиме довго й принесе багато клопоту.

Забороняється виявляти агресію, лаятись, ображати інших або відмовляти нужденним у допомозі - це може повернутися злом.

Також не радять шити, починати нові справи, звільнятись чи змінювати роботу, бо будь-які починання цього дня можуть завершитися невдачею.

Прикмети 18 травня пов'язані переважно з дощем (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 18 травня

Якщо птахи замовкли й більше не щебечуть - скоро розпочнеться гроза та піде дощ.

Коли розсада активно вбирає воду - це ознака того, що літо буде посушливим; якщо ж ґрунт залишається вологим і вода не вбирається, отже, попереду дощове літо.

Нестійка й похмура погода цього дня віщує багатий урожай зернових.

Якщо 18 травня дощ падає з перервами, це свідчить про наближення негоди.

Коли великі хмари пливуть із півдня на північ - найближчим часом варто чекати дощу.

У кого День ангела 18 травня

18 травня День ангела святкують

Андрій

Богдан

Василь

Денис

Макар

Федот

Юлія

Олександра

Клавдія

Христина

Матрона

Фаїна

Людям, народженим 18 травня, як оберіг підходить турмалін - мінерал, відомий ще з давніх часів. Згідно з народними віруваннями, рожевий турмалін надає жінці особливого шарму та привабливості для чоловіків.