Свято сьогодні, 18 травня: що категорично не можна робити, важливі прикмети

18 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого Феодота Анкірського та семи дів-мучениць. До кінця року залишається 227 днів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 18 травня і у кого День ангела.
18 травня за новим стилем віряни вшановують пам’ять святого мученика Феодота Анкірського та семи святих дів, які загинули за християнську віру в III столітті. Феодот жив у місті Анкіра (нині Анкара, Туреччина) та був господарем готелю.
Він допомагав в’язням-християнам, надавав притулок і відкрито виступав проти язичницьких обрядів. У часи гонінь на християн він переховував віруючих і дозволяв проводити у себе богослужіння. Сім жінок-християнок - Текуса, Фаїна, Клавдія, Матрона, Іулія, Олександра та Євфрасія - були заарештовані і страчені після відмови зректися віри.
Феодот поховав їхні тіла, за що і сам був схоплений, підданий тортурам і страчений. У церковному календарі цей день присвячений мужності, вірі та відданості Богові.
У цей день категорично не рекомендується рубати дерева або навіть ламати гілки, адже це вважається проявом неповаги до природи.
Веселощі й гучні розваги також небажані - надмірна радість, за повір’ями, може накликати негаразди.
Сварки цього дня особливо небезпечні, бо, як кажуть у народі, початий конфлікт триватиме довго й принесе багато клопоту.
Забороняється виявляти агресію, лаятись, ображати інших або відмовляти нужденним у допомозі - це може повернутися злом.
Також не радять шити, починати нові справи, звільнятись чи змінювати роботу, бо будь-які починання цього дня можуть завершитися невдачею.
18 травня День ангела святкують
Людям, народженим 18 травня, як оберіг підходить турмалін - мінерал, відомий ще з давніх часів. Згідно з народними віруваннями, рожевий турмалін надає жінці особливого шарму та привабливості для чоловіків.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія