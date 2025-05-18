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Праздник сегодня, 18 мая: что категорически нельзя делать, важные приметы

Какой праздник сегодня, 18 мая, по церковному календарю (иллюстративное фото: Pixabay.com)
Автор: Феликс Коркин

18 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого Феодота Анкирского и семи дев-мучениц. До конца года остается 227 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 18 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

18 мая по новому стилю верующие чтят память святого мученика Феодота Анкирского и семи святых дев, погибших за христианскую веру в III веке. Феодот жил в городе Анкира (ныне Анкара, Турция) и был хозяином отеля.

Он помогал узникам-христианам, предоставлял убежище и открыто выступал против языческих обрядов. Во времена гонений на христиан он укрывал верующих и позволял проводить у себя богослужения. Семь женщин-христианок - Текуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Евфрасия - были арестованы и казнены после отказа отречься от веры.

Феодот похоронил их тела, за что и сам был схвачен, подвергнут пыткам и казнен. В церковном календаре этот день посвящен мужеству, вере и преданности Богу.

Что нельзя делать 18 мая

В этот день категорически не рекомендуется рубить деревья или даже ломать ветки, ведь это считается проявлением неуважения к природе.

Веселье и громкие развлечения также нежелательны - чрезмерная радость, по поверьям, может навлечь невзгоды.

Ссоры в этот день особенно опасны, потому что, как говорят в народе, начатый конфликт будет длиться долго и принесет много хлопот.

Запрещается проявлять агрессию, ругаться, оскорблять других или отказывать нуждающимся в помощи - это может вернуться злом.

Также не советуют шить, начинать новые дела, увольняться или менять работу, потому что любые начинания в этот день могут завершиться неудачей.

Приметы 18 мая связаны преимущественно с дождем (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 18 мая

  • Если птицы замолчали и больше не щебечут - скоро начнется гроза и пойдет дождь.
  • Когда рассада активно впитывает воду - это признак того, что лето будет засушливым; если же почва остается влажной и вода не впитывается, значит, впереди дождливое лето.
  • Неустойчивая и пасмурная погода в этот день предвещает богатый урожай зерновых.
  • Если 18 мая дождь идет с перерывами, это свидетельствует о приближении непогоды.
  • Когда большие облака плывут с юга на север - в ближайшее время стоит ждать дождя.

У кого День ангела 18 мая

18 мая День ангела празднуют

  • Андрей
  • Богдан
  • Василий
  • Денис
  • Макар
  • Федот
  • Юлия
  • Александра
  • Клавдия
  • Кристина
  • Матрона
  • Фаина

Людям, рожденным 18 мая, в качестве оберега подходит турмалин - минерал, известный еще с древних времен. Согласно народным верованиям, розовый турмалин придает женщине особый шарм и привлекательность для мужчин.

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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия

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