Свято сьогодні, 18 березня: що не можна робити і народні прикмети

18 березня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святителя Кирила Єрусалимського. До кінця року залишається 288 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 18 березня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

18 березня святкує пам'ять святого Кирила Єрусалимського, видатного богослова та захисника православної віри.

Святий Кирил народився близько 313-315 років і провів дитинство в Єрусалимі, де вивчав Святе Писання, церковну літературу та світські науки. У 345 році його висвятили у пресвітери, а 348 року він виголосив свої катехизичні бесіди перед новохрещеними.

Після смерті єпископа Максима Кирил очолив Єрусалимську кафедру між 348 і 351 роками. У 351 році в Єрусалимі відбулося диво - на небі з'явився сяючий хрест, що сприймалося як знак Божої волі.

Кирил активно працював як місіонер і пастир, викладаючи Євангеліє та пояснюючи значення віри. Він написав численні катехизичні твори, проповіді й трактати, що вплинули на християнську доктрину.

За свою діяльність він зазнав переслідувань: у 357 році його засудили на синоді в Александрії, а пізніше на 10 років вигнали з Єрусалима. У 381 році на соборі в Константинополі його виправдали, і він продовжив служіння.

Святий Кирил помер близько 386 року, а його мощі спочивають у Храмі Святого Гроба.

Святитель Кирил Єрусалимський (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 18 березня

Народні прикмети радять цього дня не позичати та не давати в борг, а також утриматися від стрижки волосся й нігтів.

Серед заборон на сьогодні - уникати сварок, пліток, марнославства, заздрості, осуду та відмови в допомозі тим, хто її потребує.

Тим, хто дотримується посту, не варто вживати м’ясо, рибу, яйця, молоко й молочні продукти. Однак головне не лише їжа, а й чистота думок, слів і вчинків. У цей період добре робити більше добрих справ.

18 березня не рекомендується робити великі покупки - вони швидко зіпсуються або виявляться марними.

Не слід ходити в гості, провокувати конфлікти та тримати образу на інших.

Народні прикмети і традиції 18 березня

Якщо день теплий і ясний, то літо буде м'яким або спекотним.

Граки почали гніздуватися - через 20 днів можна сіяти.

Внести гній на город цього дня - до гарного врожаю.

З’явилися проліски в лісі - час готувати ґрунт до посадки.

Вино з корицею, випите подружжям, зміцнить їхні почуття.

У кого День ангела 18 березня

18 березня іменини відзначають люди на ім'я Данило, Дмитро, Кирило, Трохим, Наталя.

За старим стилем День ангела святкують Адріан, Георгій, Давид, Єгор, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Теодор, Федір, Ян.

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