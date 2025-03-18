Праздник сегодня, 18 марта: что нельзя делать и народные приметы

18 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святителя Кирилла Иерусалимского. До конца года остается 288 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 18 марта и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

18 марта празднует память святого Кирилла Иерусалимского, выдающегося богослова и защитника православной веры.

Святой Кирилл родился около 313-315 годов и провел детство в Иерусалиме, где изучал Священное Писание, церковную литературу и светские науки. В 345 году его рукоположили в пресвитеры, а в 348 году он произнес свои катехизические беседы перед новокрещеными.

После смерти епископа Максима Кирилл возглавил Иерусалимскую кафедру между 348 и 351 годами. В 351 году в Иерусалиме произошло чудо - на небе появился сияющий крест, что воспринималось как знак Божьей воли.

Кирилл активно работал как миссионер и пастырь, преподавая Евангелие и объясняя значение веры. Он написал многочисленные катехизические произведения, проповеди и трактаты, повлиявшие на христианскую доктрину.

За свою деятельность он подвергся преследованиям: в 357 году его осудили на синоде в Александрии, а позже на 10 лет изгнали из Иерусалима. В 381 году на соборе в Константинополе его оправдали, и он продолжил служение.

Святой Кирилл умер около 386 года, а его мощи почивают в Храме Святого Гроба.

Святитель Кирилл Иерусалимский (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 18 марта

Народные приметы советуют в этот день не занимать и не давать в долг, а также воздержаться от стрижки волос и ногтей.

Среди запретов на сегодня - избегать ссор, сплетен, тщеславия, зависти, осуждения и отказа в помощи тем, кто в ней нуждается.

Тем, кто придерживается поста, не стоит употреблять мясо, рыбу, яйца, молоко и молочные продукты. Однако главное не только еда, но и чистота мыслей, слов и поступков. В этот период хорошо делать больше добрых дел.

18 марта не рекомендуется делать крупные покупки - они быстро испортятся или окажутся бесполезными.

Не следует ходить в гости, провоцировать конфликты и держать обиду на других.

Народные приметы и традиции 18 марта

Если день теплый и ясный, то лето будет мягким или жарким.

Грачи начали гнездиться - через 20 дней можно сеять.

Внести навоз на огород в этот день - к хорошему урожаю.

Появились подснежники в лесу - пора готовить почву к посадке.

Вино с корицей, выпитое супругами, укрепит их чувства.

У кого День ангела 18 марта

18 марта именины отмечают люди по имени Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим, Наталья.

По старому стилю День ангела празднуют Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян.

Вас может заинтересовать