Свято сьогодні, 14 травня: у кого день Ангела, що не можна робити, народні прикмети

14 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого мученика, провидця і чудотворця Ісидора. До кінця року залишається 231 день.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 14 травня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

14 травня православна церква вшановує пам’ять святого мученика Ісидора - провидця та чудотворця.

Він жив у III столітті на острові Хіос і походив з Александрії. У період правління імператора Декія, який у 249 році видав указ про перепис юнаків для армії, Ісидор уже служив у війську полководця Нумерія. Як щирий християнин, він дотримувався Божих заповідей і уникав язичницьких ритуалів.

Коли імператор зажадав, щоб солдати поклонялися ідолам, Ісидор рішуче відмовився, незважаючи на загрозу тортур і смерті. Про його віру повідомили Нумерію, перед яким Ісидор відкрито визнав Христа і відмовився приносити жертви язичницьким богам. Полководець намагався переконати його, але Ісидор твердо заявив, що служить лише Христу і не зрадить Його.

Ісидора жорстоко катували, і навіть коли йому відрізали язик, він не припиняв прославляти Бога. Його стійкість настільки вразила Нумерія, що той був вражений мовчанням і, врешті-решт, наказав відрубати святому голову. Ісидор прийняв смерть з гідністю та вірою в серці, ставши мучеником у 251 році.

Що не можна робити 14 травня

У давнину вважалося, що якщо члени родини сідають по кутах столу й при цьому сваряться, то такі конфлікти триватимуть увесь рік.

Люди остерігалися спати з кимось на одній подушці, бо вірили, що це може привести до нещастя чи розладу.

У цей день заборонялося сваритися, ображати одне одного або тримати злі думки, адже це могло притягнути негатив у життя.

Також вважалося неправильним відмовляти ближньому у допомозі чи милостині - така відмова могла обернутися втратою добробуту.

У день Сидора Огірочника саджали огірки (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 14 травня

Якщо день видався похмурим і прохолодним - це віщує сувору та морозну зиму.

Сонячна погода 14 травня обіцяє тепле і світле літо.

Якщо ввечері з'явилася рясна роса, то наступного дня варто чекати ясного й погожого дня.

Велика кількість метеликів говорить про те, що незабаром встановиться справжня літня спека.

Коли на ялинці з’являються червоні шишки, а на сосні - зелені, це вважається сигналом, що настав час сіяти ячмінь.

У народі цей день називали Сидір Бокогрій або Сидір Огірочник, вважаючи його сприятливим для посадки огірків. Зазвичай після 14 травня вже не поверталися заморозки, тому городники активно бралися за роботи на грядках.

У кого День ангела 14 травня

14 травня День ангела відзначають

Сидір

Олександр

Іван

Макар

Максим

Марк

Микита

Петро

Тихон

Люди, які з'явилися на світ 14 травня, мають своїм оберегом агат. Цей мінерал утворився внаслідок вулканічної активності. Із давніх часів існує переконання, що агат сприяє міцному сну та допомагає позбутися безсоння.