Праздник сегодня, 14 мая: у кого день Ангела, что нельзя делать, народные приметы

14 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святого мученика, провидца и чудотворца Исидора. До конца года остается 231 день.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 14 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

14 мая православная церковь чтит память святого мученика Исидора - провидца и чудотворца.

Он жил в III веке на острове Хиос и происходил из Александрии. В период правления императора Декия, который в 249 году издал указ о переписи юношей для армии, Исидор уже служил в войске полководца Нумерия. Как искренний христианин, он соблюдал Божьи заповеди и избегал языческих ритуалов.

Когда император потребовал, чтобы солдаты поклонялись идолам, Исидор решительно отказался, несмотря на угрозу пыток и смерти. О его вере сообщили Нумерию, перед которым Исидор открыто признал Христа и отказался приносить жертвы языческим богам. Полководец пытался переубедить его, но Исидор твердо заявил, что служит только Христу и не предаст Его.

Исидора жестоко пытали, и даже когда ему отрезали язык, он не прекращал прославлять Бога. Его стойкость настолько поразила Нумерия, что тот был поражен молчанием и, в конце концов, приказал отрубить святому голову. Исидор принял смерть с достоинством и верой в сердце, став мучеником в 251 году.

Что нельзя делать 14 мая

В древности считалось, что если члены семьи садятся по углам стола и при этом ссорятся, то такие конфликты будут продолжаться весь год.

Люди остерегались спать с кем-то на одной подушке, потому что верили, что это может привести к несчастью или разладу.

В этот день запрещалось ссориться, обижать друг друга или держать злые мысли, ведь это могло привлечь негатив в жизнь.

Также считалось неправильным отказывать ближнему в помощи или милостыне - такой отказ мог обернуться потерей благосостояния.

В день Сидора Огуречника сажали огурцы (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 14 мая

Если день выдался пасмурным и прохладным - это предвещает суровую и морозную зиму.

Солнечная погода 14 мая обещает теплое и светлое лето.

Если вечером появилась обильная роса, то на следующий день стоит ждать ясного и погожего дня.

Большое количество бабочек говорит о том, что вскоре установится настоящая летняя жара.

Когда на елке появляются красные шишки, а на сосне - зеленые, это считается сигналом, что пришло время сеять ячмень.

В народе этот день называли Сидор Бокогрей или Сидор Огуречник, считая его благоприятным для посадки огурцов. Обычно после 14 мая уже не возвращались заморозки, поэтому огородники активно брались за работы на грядках.

У кого День ангела 14 мая

14 мая День ангела отмечают

Сидор

Александр

Иван

Макар

Максим

Марк

Никита

Петр

Тихон

Люди, которые появились на свет 14 мая, имеют своим оберегом агат. Этот минерал образовался в результате вулканической активности. С давних времен существует убеждение, что агат способствует крепкому сну и помогает избавиться от бессонницы.