Свято сьогодні, 13 травня: що не можна робити, у кого День ангела, народні прикмети

13 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святої мучениці Гликерії. До кінця року залишається 232 дні.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 13 травня і у кого День ангела.
13 травня православна церква вшановує святу мученицю Гликерію.
Гликерія Антиохійська відома своєю непохитною відданістю християнській вірі у часи її зародження. Вважається, що вона була донькою язичника-багача, а мати її сповідувала християнство. Після смерті батьків дівчина успадкувала велике майно та стала однією з найбагатших жінок у місті. Однак замість розкоші, Гликерія обрала шлях милосердя - щедро допомагала нужденним і щиро служила вірі.
У період жорстоких гонінь на християн вона рішуче відмовилася від свого багатства, присвятивши себе Богові. Цей вчинок розгнівав римську владу. Гликерію схопили, катували й залякували стратою, намагаючись змусити зректися віри. Проте вона залишалася стійкою у своєму духовному виборі. Згідно з переказами, під час тортур до неї з’являлися ангели й зцілювали її рани.
Зрештою, влада вирішила покарати її смертю. Її кинули у воду, та вона не потонула й навіть тоді голосно заявила про свою віру в Ісуса Христа. У підсумку її було страчено, але пам’ять про її мужність і вірність збереглася у серцях віруючих.
У народі вважається, що 13 травня потрібно уникати сварок, конфліктів і злих слів, адже негативна енергія цього дня може обернутися проти вас.
Згідно з прикметами, не варто давати у борг гроші чи особисті речі - вважалося, що з ними можна ненароком віддати своє щастя й добробут.
Також в цей день не рекомендують плакати, адже сльози, пролиті 13 травня, можуть накликати сум і сльози на весь рік.
Особливу увагу приділяли гребінцю: заборонялося залишати на ньому волосся, бо це нібито могло викликати сварки в родині та злагоду в домі.
13 травня День ангела відзначають
Оберегом для тих, хто народився 14 травня, вважається агат. Цей мінерал утворюється внаслідок вулканічної активності. З давніх часів існує повір’я, що агат сприяє спокійному сну та рятує від безсоння.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.