Свято сьогодні, 13 травня: що не можна робити, у кого День ангела, народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

13 травня православна церква вшановує святу мученицю Гликерію.

Гликерія Антиохійська відома своєю непохитною відданістю християнській вірі у часи її зародження. Вважається, що вона була донькою язичника-багача, а мати її сповідувала християнство. Після смерті батьків дівчина успадкувала велике майно та стала однією з найбагатших жінок у місті. Однак замість розкоші, Гликерія обрала шлях милосердя - щедро допомагала нужденним і щиро служила вірі.

У період жорстоких гонінь на християн вона рішуче відмовилася від свого багатства, присвятивши себе Богові. Цей вчинок розгнівав римську владу. Гликерію схопили, катували й залякували стратою, намагаючись змусити зректися віри. Проте вона залишалася стійкою у своєму духовному виборі. Згідно з переказами, під час тортур до неї з’являлися ангели й зцілювали її рани.

Зрештою, влада вирішила покарати її смертю. Її кинули у воду, та вона не потонула й навіть тоді голосно заявила про свою віру в Ісуса Христа. У підсумку її було страчено, але пам’ять про її мужність і вірність збереглася у серцях віруючих.

Свята Гликерія Антиохійська (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 13 травня

У народі вважається, що 13 травня потрібно уникати сварок, конфліктів і злих слів, адже негативна енергія цього дня може обернутися проти вас.

Згідно з прикметами, не варто давати у борг гроші чи особисті речі - вважалося, що з ними можна ненароком віддати своє щастя й добробут.

Також в цей день не рекомендують плакати, адже сльози, пролиті 13 травня, можуть накликати сум і сльози на весь рік.

Особливу увагу приділяли гребінцю: заборонялося залишати на ньому волосся, бо це нібито могло викликати сварки в родині та злагоду в домі.

Народні прикмети і традиції 13 травня

Якщо в повітрі кружляє багато комарів - незабаром прийде справжнє тепло.

Велику кількість мошок у травні вважають ознакою багатого грибного врожаю восени.

Коли комарів зовсім мало - це передвісник щедрого врожаю вівса.

Якщо 13 травня йде дощ, то й літо очікується дощовим і вологим.

Коли бджоли вранці рано вилітають із вуликів - можна чекати на ясну, сонячну погоду.

Якщо в небі з’явилися грозові хмари, але дощу немає - наступного дня буде сонячно.

Коли ластівки активно літають над землею - це означає, що скоро настане потепління.

У кого День ангела 13 травня

13 травня День ангела відзначають

Олександр

Іван

Макар

Максим

Марк

Микита

Петро

Яків

Ян

Оберегом для тих, хто народився 14 травня, вважається агат. Цей мінерал утворюється внаслідок вулканічної активності. З давніх часів існує повір’я, що агат сприяє спокійному сну та рятує від безсоння.