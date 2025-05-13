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Свято сьогодні, 13 травня: що не можна робити, у кого День ангела, народні прикмети

Яке свято сьогодні, 13 травня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Pexels.com)
Автор: Фелікс Коркін

13 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святої мучениці Гликерії. До кінця року залишається 232 дні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 13 травня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

13 травня православна церква вшановує святу мученицю Гликерію.

Гликерія Антиохійська відома своєю непохитною відданістю християнській вірі у часи її зародження. Вважається, що вона була донькою язичника-багача, а мати її сповідувала християнство. Після смерті батьків дівчина успадкувала велике майно та стала однією з найбагатших жінок у місті. Однак замість розкоші, Гликерія обрала шлях милосердя - щедро допомагала нужденним і щиро служила вірі.

У період жорстоких гонінь на християн вона рішуче відмовилася від свого багатства, присвятивши себе Богові. Цей вчинок розгнівав римську владу. Гликерію схопили, катували й залякували стратою, намагаючись змусити зректися віри. Проте вона залишалася стійкою у своєму духовному виборі. Згідно з переказами, під час тортур до неї з’являлися ангели й зцілювали її рани.

Зрештою, влада вирішила покарати її смертю. Її кинули у воду, та вона не потонула й навіть тоді голосно заявила про свою віру в Ісуса Христа. У підсумку її було страчено, але пам’ять про її мужність і вірність збереглася у серцях віруючих.
Свята Гликерія Антиохійська (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 13 травня

У народі вважається, що 13 травня потрібно уникати сварок, конфліктів і злих слів, адже негативна енергія цього дня може обернутися проти вас. 

Згідно з прикметами, не варто давати у борг гроші чи особисті речі - вважалося, що з ними можна ненароком віддати своє щастя й добробут. 

Також в цей день не рекомендують плакати, адже сльози, пролиті 13 травня, можуть накликати сум і сльози на весь рік. 

Особливу увагу приділяли гребінцю: заборонялося залишати на ньому волосся, бо це нібито могло викликати сварки в родині та злагоду в домі. 

Народні прикмети і традиції 13 травня

  • Якщо в повітрі кружляє багато комарів - незабаром прийде справжнє тепло.
  • Велику кількість мошок у травні вважають ознакою багатого грибного врожаю восени.
  • Коли комарів зовсім мало - це передвісник щедрого врожаю вівса.
  • Якщо 13 травня йде дощ, то й літо очікується дощовим і вологим.
  • Коли бджоли вранці рано вилітають із вуликів - можна чекати на ясну, сонячну погоду.
  • Якщо в небі з’явилися грозові хмари, але дощу немає - наступного дня буде сонячно.
  • Коли ластівки активно літають над землею - це означає, що скоро настане потепління.

У кого День ангела 13 травня

13 травня День ангела відзначають

  • Олександр
  • Іван
  • Макар
  • Максим
  • Марк
  • Микита
  • Петро
  • Яків
  • Ян

Оберегом для тих, хто народився 14 травня, вважається агат. Цей мінерал утворюється внаслідок вулканічної активності. З давніх часів існує повір’я, що агат сприяє спокійному сну та рятує від безсоння.

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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.

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