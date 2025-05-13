Праздник сегодня, 13 мая: что нельзя делать, у кого День ангела, народные приметы

13 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святой мученицы Гликерии. До конца года остается 232 дня.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 13 мая и у кого День ангела.
13 мая православная церковь чтит святую мученицу Гликерию.
Гликерия Антиохийская известна своей непоколебимой преданностью христианской вере во времена ее зарождения. Считается, что она была дочерью язычника-богатыря, а мать ее исповедовала христианство. После смерти родителей девушка унаследовала большое имущество и стала одной из самых богатых женщин в городе. Однако вместо роскоши, Гликерия выбрала путь милосердия - щедро помогала нуждающимся и искренне служила вере.
В период жестоких гонений на христиан она решительно отказалась от своего богатства, посвятив себя Богу. Этот поступок разгневал римские власти. Гликерию схватили, пытали и запугивали казнью, пытаясь заставить отречься от веры. Однако она оставалась стойкой в своем духовном выборе. Согласно преданию, во время пыток к ней являлись ангелы и исцеляли ее раны.
В конце концов, власти решили наказать ее смертью. Ее бросили в воду, но она не утонула и даже тогда громко заявила о своей вере в Иисуса Христа. В итоге она была казнена, но память о ее мужестве и верности сохранилась в сердцах верующих.
В народе считается, что 13 мая нужно избегать ссор, конфликтов и злых слов, ведь негативная энергия этого дня может обернуться против вас.
Согласно приметам, не стоит давать в долг деньги или личные вещи - считалось, что с ними можно ненароком отдать свое счастье и благосостояние.
Также в этот день не рекомендуют плакать, ведь слезы, пролитые 13 мая, могут навлечь печаль и слезы на весь год.
Особое внимание уделяли расческе: запрещалось оставлять на ней волосы, потому что это якобы могло вызвать ссоры в семье и согласие в доме.
13 мая День ангела отмечают
Оберегом для тех, кто родился 14 мая, считается агат. Этот минерал образуется в результате вулканической активности. С давних времен существует поверье, что агат способствует спокойному сну и спасает от бессонницы.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.