Свято сьогодні, 12 червня: що заборонено робити, у кого День ангела, народні прикмети

12 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського. До кінця року залишається 202 дні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 12 червня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

12 червня православні християни вшановують пам'ять преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського.

Преподобний Онуфрій Великий жив у IV столітті та прославився надзвичайним подвигом пустельного життя. Він провів понад 60 років у повній самотності в єгипетській пустелі, не маючи навіть одягу - лише довге волосся та борода прикривали його тіло.

Харчувався святий лише плодами диких дерев і корінням, а воду черпав із природних джерел. Все своє життя він провів у пості, молитві та спогляданні Бога.

Згідно з переказами, його знайшов інший монах - преподобний Пафнутій, який і поховав святого після його смерті. Церква вшановує Онуфрія як приклад абсолютного зречення світу заради духовного спасіння.

Преподобний Петро Афонський спочатку був воїном у Візантії, але потрапив у полон до арабів, де провів тривалий час у темниці. Під час неволі він молився святителю Миколаю та обіцяв прийняти чернецтво, якщо визволиться.

Його молитви були почуті - Петро чудесним чином звільнився та пішов до Риму, де прийняв постриг. Згодом він усамітнився на горі Афон, де прожив понад п’ятдесят років у повній самоті.

Його життя було сповнене посту, суворих аскез і безперервної молитви. Преподобний Петро став одним із перших афонських святих, і його вшановують як духовного покровителя ченців.

Що не можна робити 12 червня

У цей день небажано одягати чорний одяг, адже він може символічно "відлякувати" щастя й притягувати сум і невдачі.

Народні прикмети застерігають: не варто позичати з дому сіль чи будь-які інші продукти, бо разом із ними можна передати власний добробут.

Забороняється щось віддавати чи виносити з оселі без нагальної потреби - вважається, що це відкриває двері для втрат і бід.

Не рекомендується ділитися сновидіннями з кимось, оскільки це може порушити їхній сенс або навіть зруйнувати добрий віщий знак.

Вечір краще не проводити у сні - за повір’ями, якщо заснеш занадто рано, можеш "проспати" власну долю або не скористатися важливою нагодою.

12 червня люди ходили на риболовлю та варили юшку (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 12 червня

Якщо в лісі з’являлося багато білок - це вважалося провісником дощового літа.

Коли ластівки ширяли високо в небі, це було знаком, що найближчим часом опадів не буде.

Якщо ж увечері опускався туман і з’являлася рясна роса - чекали на ясні та сонячні дні.

А ось білі хмари на небі могли свідчити про наближення граду.

У цей день люди вирушали на риболовлю, після чого традиційно варили ароматну юшку. Також 12 червня вважали вдалим для посіву пізніх овочевих культур і прополювання грядок.

У кого День ангела 12 червня

12 червня День ангела відзначають

Андрій

Арсен

Іван

Петро

Степан

Тимофій

Ганна

Марія

Людям, які народилися 12 червня, як талісман підходить авантюрин. Це напівпрозорий камінь, що здавна вважався одним із найтаємничіших у світі. Йому приписували магічні властивості, пов’язані з оздоровленням і гармонією.