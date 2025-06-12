ua en ru
Чт, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Свято сьогодні, 12 червня: що заборонено робити, у кого День ангела, народні прикмети

Четвер 12 червня 2025 05:55
UA EN RU
Свято сьогодні, 12 червня: що заборонено робити, у кого День ангела, народні прикмети Яке свято сьогодні, 12 червня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Pexels.com)
Автор: Фелікс Коркін

12 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського. До кінця року залишається 202 дні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 12 червня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

12 червня православні християни вшановують пам'ять преподобних Онуфрія Великого та Петра Афонського.

Преподобний Онуфрій Великий жив у IV столітті та прославився надзвичайним подвигом пустельного життя. Він провів понад 60 років у повній самотності в єгипетській пустелі, не маючи навіть одягу - лише довге волосся та борода прикривали його тіло.

Харчувався святий лише плодами диких дерев і корінням, а воду черпав із природних джерел. Все своє життя він провів у пості, молитві та спогляданні Бога.

Згідно з переказами, його знайшов інший монах - преподобний Пафнутій, який і поховав святого після його смерті. Церква вшановує Онуфрія як приклад абсолютного зречення світу заради духовного спасіння.

Преподобний Петро Афонський спочатку був воїном у Візантії, але потрапив у полон до арабів, де провів тривалий час у темниці. Під час неволі він молився святителю Миколаю та обіцяв прийняти чернецтво, якщо визволиться.

Його молитви були почуті - Петро чудесним чином звільнився та пішов до Риму, де прийняв постриг. Згодом він усамітнився на горі Афон, де прожив понад п’ятдесят років у повній самоті.

Його життя було сповнене посту, суворих аскез і безперервної молитви. Преподобний Петро став одним із перших афонських святих, і його вшановують як духовного покровителя ченців.

Що не можна робити 12 червня

У цей день небажано одягати чорний одяг, адже він може символічно "відлякувати" щастя й притягувати сум і невдачі.

Народні прикмети застерігають: не варто позичати з дому сіль чи будь-які інші продукти, бо разом із ними можна передати власний добробут.

Забороняється щось віддавати чи виносити з оселі без нагальної потреби - вважається, що це відкриває двері для втрат і бід.

Не рекомендується ділитися сновидіннями з кимось, оскільки це може порушити їхній сенс або навіть зруйнувати добрий віщий знак.

Вечір краще не проводити у сні - за повір’ями, якщо заснеш занадто рано, можеш "проспати" власну долю або не скористатися важливою нагодою.

Свято сьогодні, 12 червня: що заборонено робити, у кого День ангела, народні прикмети12 червня люди ходили на риболовлю та варили юшку (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 12 червня

  • Якщо в лісі з’являлося багато білок - це вважалося провісником дощового літа.
  • Коли ластівки ширяли високо в небі, це було знаком, що найближчим часом опадів не буде.
  • Якщо ж увечері опускався туман і з’являлася рясна роса - чекали на ясні та сонячні дні.
  • А ось білі хмари на небі могли свідчити про наближення граду.

У цей день люди вирушали на риболовлю, після чого традиційно варили ароматну юшку. Також 12 червня вважали вдалим для посіву пізніх овочевих культур і прополювання грядок.

У кого День ангела 12 червня

12 червня День ангела відзначають

  • Андрій
  • Арсен
  • Іван
  • Петро
  • Степан
  • Тимофій
  • Ганна
  • Марія

Людям, які народилися 12 червня, як талісман підходить авантюрин. Це напівпрозорий камінь, що здавна вважався одним із найтаємничіших у світі. Йому приписували магічні властивості, пов’язані з оздоровленням і гармонією.

Вас може зацікавити

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Traditions.in.ua, Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календар Свята Прикмети День ангела
NEWS
Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб