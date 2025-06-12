Праздник сегодня, 12 июня: что запрещено делать, у кого День ангела, народные приметы

12 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского. До конца года остается 202 дня.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 12 июня и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

12 июня православные христиане чтят память преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского.

Преподобный Онуфрий Великий жил в IV веке и прославился необычайным подвигом пустынной жизни. Он провел более 60 лет в полном одиночестве в египетской пустыне, не имея даже одежды - только длинные волосы и борода прикрывали его тело.

Питался святой только плодами диких деревьев и корнями, а воду черпал из природных источников. Всю свою жизнь он провел в посте, молитве и созерцании Бога.

Согласно преданию, его нашел другой монах - преподобный Пафнутий, который и похоронил святого после его смерти. Церковь почитает Онуфрия как пример абсолютного отречения от мира ради духовного спасения.

Преподобный Петр Афонский сначала был воином в Византии, но попал в плен к арабам, где провел длительное время в темнице. Во время неволи он молился святителю Николаю и обещал принять монашество, если освободится.

Его молитвы были услышаны - Петр чудесным образом освободился и пошел в Рим, где принял постриг. Впоследствии он уединился на горе Афон, где прожил более пятидесяти лет в полном одиночестве.

Его жизнь была полна поста, суровых аскез и непрерывной молитвы. Преподобный Петр стал одним из первых афонских святых, и его почитают как духовного покровителя монахов.

Что нельзя делать 12 июня

В этот день нежелательно надевать черную одежду, ведь она может символически "отпугивать" счастье и притягивать печаль и неудачи.

Народные приметы предостерегают: не стоит занимать из дома соль или любые другие продукты, потому что вместе с ними можно передать собственное благосостояние.

Запрещается что-то отдавать или выносить из дома без необходимости - считается, что это открывает двери для потерь и бед.

Не рекомендуется делиться сновидениями с кем-то, поскольку это может нарушить их смысл или даже разрушить хороший вещий знак.

Вечер лучше не проводить во сне - по поверьям, если заснешь слишком рано, можешь "проспать" собственную судьбу или не воспользоваться важной возможностью.

12 июня люди ходили на рыбалку и варили уху (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 12 июня

Если в лесу появлялось много белок - это считалось предвестником дождливого лета.

Когда ласточки парили высоко в небе, это было знаком, что в ближайшее время осадков не будет.

Если же вечером опускался туман и появлялась обильная роса - ждали ясных и солнечных дней.

А вот белые облака на небе могли свидетельствовать о приближении града.

В этот день люди отправлялись на рыбалку, после чего традиционно варили ароматную уху. Также 12 июня считали удачным для посева поздних овощных культур и прополки грядок.

У кого День ангела 12 июня

12 июня День ангела отмечают

Андрей

Арсен

Иван

Петр

Степан

Тимофей

Анна

Мария

Людям, которые родились 12 июня, в качестве талисмана подходит авантюрин. Это полупрозрачный камень, издавна считавшийся одним из самых таинственных в мире. Ему приписывали магические свойства, связанные с оздоровлением и гармонией.