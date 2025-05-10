Свято сьогодні, 10 травня: що заборонено робити, народні прикмети, Дні ангела

10 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять святого апостола Симона Зилота та свято чудотворної Києво-Братської ікони Божої Матері. До кінця року залишається 235 днів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 10 травня і у кого День ангела.
10 травня за новим стилем віряни вшановують апостола Симона Зилота та Києво-Братську ікону Божої Матері.
Симон Зилот жив у Кані Галілейській у I столітті та був одним із 12 апостолів Христа. У його домі Ісус здійснив одне з перших чудес - перетворив воду на вино. Симон після цього став послідовником Спасителя. Він проповідував у Юдеї, Єгипті, Лівії, Британії та інших землях.
У день Вознесіння Христового разом з іншими апостолами отримав дар Святого Духа. За переказами, загинув мученицькою смертю - його або стратили, або розіп’яли. Мощі апостола нині перебувають у Новому Афоні, Кельні та Ватикані.
Києво-Братська ікона Божої Матері - одна з найшанованіших святинь Києва. Її походження невідоме, але є легенда про чудесну появу у Вишгороді 1654 року. Під час татарського нападу 1662 року ікону врятували, пустивши по Дніпру. Вона припливла до Подолу, де її знайшли і перенесли до Братського монастиря.
За іншою версією, татари використали ікони як плоти, але буря потопила всіх, окрім одного, що тримав Братську ікону. Вражений чудом, він охрестився, а ікона залишилася в монастирі. Після ліквідації монастиря 1934 року образ вважали зниклим. У 2000-х роках ікону виявили в музейних фондах. Список XVIII століття нині зберігається в Національному художньому музеї України.
У цей день не рекомендується працювати в землі - вважалося, що така праця може порушити природну гармонію та принести невдачу.
Також варто уникати сварок і грубих слів, адже ворожнеча вважається особливо небажаною й може залучити негативну енергію.
Не радять вживати алкоголь - це може затьмарити розум і перешкодити духовному очищенню, яке традиційно пов'язане з цим днем.
Наші предки залишили по собі багато цікавих спостережень, пов’язаних із цим днем.
10 травня День ангела відзначають
Смарагд вважається оберегом для тих, хто народився 10 травня. Цей камінь здавна мав особливе значення і навіть цінувався вище за діамант. Його пов’язували із весняним оновленням, молодістю та вірою у краще. Смарагд уособлює надію, гармонію, справедливість і світле майбутнє.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.