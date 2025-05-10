Праздник сегодня, 10 мая: что запрещено делать, народные приметы, Дни ангела

Что за церковный праздник сегодня

10 мая по новому стилю верующие чтят апостола Симона Зилота и Киево-Братскую икону Божьей Матери.

Симон Зилот жил в Кане Галилейской в I веке и был одним из 12 апостолов Христа. В его доме Иисус совершил одно из первых чудес - превратил воду в вино. Симон после этого стал последователем Спасителя. Он проповедовал в Иудее, Египте, Ливии, Британии и других землях.

В день Вознесения Христова вместе с другими апостолами получил дар Святого Духа. По преданию, погиб мученической смертью - его или казнили, или распяли. Мощи апостола сейчас находятся в Новом Афоне, Кельне и Ватикане.

Киево-Братская икона Божьей Матери - одна из самых почитаемых святынь Киева. Ее происхождение неизвестно, но есть легенда о чудесном появлении в Вышгороде в 1654 году. Во время татарского нападения 1662 года икону спасли, пустив по Днепру. Она приплыла к Подолу, где ее нашли и перенесли в Братский монастырь.

По другой версии, татары использовали иконы как плоты, но буря утопила всех, кроме одного, который держал Братскую икону. Пораженный чудом, он крестился, а икона осталась в монастыре. После ликвидации монастыря в 1934 году образ считали пропавшим. В 2000-х годах икону обнаружили в музейных фондах. Список XVIII века ныне хранится в Национальном художественном музее Украины.

Апостол Симон Зилот (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 10 мая

В этот день не рекомендуется работать в земле - считалось, что такой труд может нарушить природную гармонию и принести неудачу.

Также стоит избегать ссор и грубых слов, ведь вражда считается особенно нежелательной и может привлечь негативную энергию.

Не советуют употреблять алкоголь - это может затуманить разум и помешать духовному очищению, которое традиционно связано с этим днем.

Народные приметы и традиции 10 мая

Наши предки оставили после себя много интересных наблюдений, связанных с этим днем.

Если еще до рассвета слышно пение птиц - вскоре задождит.

Если крот активно разворачивает землю возле своей норы - это знак приближения дождливой погоды.

Сильный ветер во время дождя считали предвестником скорого прояснения неба.

А если сегодня идет дождь - лето обещает быть холодным и мокрым.

У кого День ангела 10 мая

10 мая День ангела отмечают

Кирилл

Василий

Семен

Сидор

Таисия

Изумруд считается оберегом для тех, кто родился 10 мая. Этот камень издавна имел особое значение и даже ценился выше бриллианта. Его связывали с весенним обновлением, молодостью и верой в лучшее. Изумруд олицетворяет надежду, гармонию, справедливость и светлое будущее.