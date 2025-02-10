Яке сьогодні свято і що не можна робити 10 лютого: прикмети, у кого день ангела

Історія церковного свята

Священномученик Харлампій належав до ранньохристиянських святих. Народився святий близько 89 року в Греції. Ім'я Харлампія означало "світяться від радості".

Про дитинство та юність святого відомо мало. Протягом багатьох років Харлампій був єпископом Магнісії, поширюючи християнську віру. Однак зрештою про це дізналась єретицька влада на чолі з імператором Севером.

Воєначальник Луцій разом з проконсулом Луціяном заарештували старця. Після відмови Харлампія поклонитися ідолам, святого піддали жорстоким тортурам.

Побачивши незламність віри єпископа, воїни Ваптос та Порфирій навернулись до християнства, за що їх було страчено. Крім воїнів, увірували в Христа троє жінок - їх також піддали тортурам.

За переказами, коли Луцій взяв до рук катівське знаряддя, то не зміг керувати тілом, а Луціана, який плюнув в мученика, скривило. Однак після молитви Харлампія помічники імператора зцілилися та стали християнами, як і дочка правителя.

Тоді за наказом імператора Харлампія було страчено. На місці зберігання його мощей відбувалися численні дива.

В народі святий Харлампій був опікуном сільських тварин. Пращури вірили, що молитви до святого цього дня вбережуть худобу від напастей.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні співають дрозди - весна буде ранньою і теплою.

10 лютого на небі багато зірок - погода буде безвітряна та ясна.

Сьогодні снігу немає - сильних снігопадів не буде до кінця зими.

Якщо сьогодні дощить - березень буде з дощами.

Вночі 10 лютого мороз, але вдень тепло - погода в березні буде мінливою.

Що сьогодні не можна робити

Згідно з народними прикметами, щоб не зазнати нещастя, сьогодні не можна:

братися за важку роботу

перераховувати дрібні гроші

сваритися та лихословити

ходити в ліс, на водойми і в поле

одружуватися

У кого сьогодні день ангела

За новим календарем, 10 лютого день ангела відзначають: Валентина, Антон, Галина, Аркадій, Василь, Ганна, Григорій, Геннадій, Іван.

А за старим календарем сьогодні іменини святкують власники таких імен: Володимир, Ольга, Георгій.