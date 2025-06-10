Свято сьогодні, 10 червня: що заборонено робити, у кого День ангела, народні прикмети

10 червня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять священномученика Тимотея, єпископа Пруського. До кінця року залишається 204 дні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 10 червня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

10 червня за церковним календарем - вшанування святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського. Цей праведник служив єпископом у місті Пруса, що розташоване у Віфінії, неподалік Фригії й Місії, біля гори Олімп.

Його життя вирізнялося духовною чистотою та глибокою святістю, за що він отримав від Бога дар творити чудеса. Серед найвідоміших його діянь - знищення великої змії, що загрожувала людям і тваринам, а також дивовижне воскресіння царя Арити, який був при смерті.

Коли імператором став Юліан Відступник, який відкинув християнство та почав переслідувати Церкву, Тимотей сміливо продовжував проповідувати віру в Христа. Він надихав християн і навертав до віри язичників.

Через свою ревність до служіння його ув’язнили, та навіть у темниці він не припиняв навчати людей істинам Євангелія. Попри наказ імператора припинити проповіді, Тимотей залишився вірним своєму покликанню, за що був страчений у в’язниці.

Віряни з пошаною поховали його тіло, і з того часу біля його гробниці почали відбуватись численні зцілення.

Що не можна робити 10 червня

У цей день не слід проявляти скупість чи відмовляти тим, хто просить про допомогу, бо така поведінка може обернутися матеріальними втратами та самотністю в скрутну хвилину.

Категорично забороняється виносити сміття з дому, адже це, за народними уявленнями, може накликати сварки, негаразди та розбрат у родині.

Не варто одягати речі навиворіт, навіть випадково - це вважається поганим знаком, який може принести дрібні, але прикрі неприємності.

Незаміжнім дівчатам не рекомендується дивитися в чужі дзеркала - вважається, що це може "заплутати" власну долю або затримати шлях до щасливого шлюбу.

Уникати варто також спостерігання за чорними кішками, що переходять дорогу, адже цей знак часто пов’язують із смугою невдач, якої можна було б уникнути.

10 червня прикмети радять спостерігати за птахами (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 10 червня

Серед давніх традицій українців було чимало спостережень, пов’язаних із прикметами саме на цей день:

якщо мурах не видно, але небо ясне - готуйтесь до зміни погоди, скоро може зіпсуватися;

коли павуки ховаються у щілини - це сигнал, що наближається негода;

якщо зранку птахи активно наводять лад у пір’ї - незабаром почнеться дощ;

якщо ворони сидять мовчки, наїжачивши пір’я і не злітають - наближається погіршення погоди.

Цей день у народі називали Днем знамення Тимофія, бо, за повір’ями, саме 10 червня часто траплялися знаки, що підказували щось важливе. Ці знаки могли попередити про події, що стосуються здоров’я, фінансів чи навіть особистого життя.

У кого День ангела 10 червня

10 ангела День ангела відзначають:

Олександр

Олексій

Василь

Іван

Ігнатій

Ілля

Микола

Павло

Ганна

Тетяна

Оберігом для тих, хто народився 10 червня, вважається хризоберил. Це один із найміцніших коштовних мінералів. Із давніх часів люди були переконані, що він здатен впливати на емоційний стан і внутрішній світ людини.