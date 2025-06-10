Праздник сегодня, 10 июня: что запрещено делать, у кого День ангела, народные приметы

10 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память священномученика Тимофея, епископа Прусского. До конца года остается 204 дня.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 10 июня и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

10 июня по церковному календарю - чествование святого священномученика Тимофея, епископа Прусского. Этот праведник служил епископом в городе Пруса, расположенном в Вифинии, неподалеку Фригии и Миссии, у горы Олимп.

Его жизнь отличалась духовной чистотой и глубокой святостью, за что он получил от Бога дар творить чудеса. Среди самых известных его деяний - уничтожение большой змеи, угрожавшей людям и животным, а также удивительное воскрешение царя Ариты, который был при смерти.

Когда императором стал Юлиан Отступник, который отверг христианство и начал преследовать Церковь, Тимофей смело продолжал проповедовать веру во Христа. Он вдохновлял христиан и обращал в веру язычников.

Из-за своей ревности к служению его посадили в тюрьму, но даже в темнице он не прекращал учить людей истинам Евангелия. Несмотря на приказ императора прекратить проповеди, Тимофей остался верен своему призванию, за что был казнен в тюрьме.

Верующие с почетом похоронили его тело, и с тех пор у его гробницы начали происходить многочисленные исцеления.

Что нельзя делать 10 июня

В этот день не следует проявлять скупость или отказывать тем, кто просит о помощи, потому что такое поведение может обернуться материальными потерями и одиночеством в трудную минуту.

Категорически запрещается выносить мусор из дома, ведь это, по народным представлениям, может навлечь ссоры, проблемы и раздоры в семье.

Не стоит одевать вещи наизнанку, даже случайно - это считается плохим знаком, который может принести мелкие, но досадные неприятности.

Незамужним девушкам не рекомендуется смотреть в чужие зеркала - считается, что это может "запутать" собственную судьбу или задержать путь к счастливому браку.

Избегать стоит также наблюдения за черными кошками, переходящими дорогу, ведь этот знак часто связывают с полосой неудач, которой можно было бы избежать.

10 июня приметы советуют наблюдать за птицами (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 10 июня

Среди древних традиций украинцев было немало наблюдений, связанных с приметами именно на этот день:

если муравьев не видно, но небо ясное - готовьтесь к изменению погоды, скоро может испортиться;

когда пауки прячутся в щели - это сигнал, что приближается непогода;

если утром птицы активно наводят порядок в перьях - вскоре начнется дождь;

если вороны сидят молча, взъерошив перья и не взлетают - приближается ухудшение погоды.

Этот день в народе называли Днем знамения Тимофея, потому что, по поверьям, именно 10 июня часто случались знаки, подсказывающие что-то важное. Эти знаки могли предупредить о событиях, касающихся здоровья, финансов или даже личной жизни.

У кого День ангела 10 июня

10 ангела День ангела отмечают:

Александр

Алексей

Василий

Иван

Игнатий

Илья

Николай

Павел

Анна

Татьяна

Оберегом для тех, кто родился 10 июня, считается хризоберилл. Это один из самых прочных драгоценных минералов. С давних времен люди были убеждены, что он способен влиять на эмоциональное состояние и внутренний мир человека.