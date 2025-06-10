Праздник сегодня, 10 июня: что запрещено делать, у кого День ангела, народные приметы
10 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память священномученика Тимофея, епископа Прусского. До конца года остается 204 дня.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 10 июня и у кого День ангела.
Что за церковный праздник сегодня
10 июня по церковному календарю - чествование святого священномученика Тимофея, епископа Прусского. Этот праведник служил епископом в городе Пруса, расположенном в Вифинии, неподалеку Фригии и Миссии, у горы Олимп.
Его жизнь отличалась духовной чистотой и глубокой святостью, за что он получил от Бога дар творить чудеса. Среди самых известных его деяний - уничтожение большой змеи, угрожавшей людям и животным, а также удивительное воскрешение царя Ариты, который был при смерти.
Когда императором стал Юлиан Отступник, который отверг христианство и начал преследовать Церковь, Тимофей смело продолжал проповедовать веру во Христа. Он вдохновлял христиан и обращал в веру язычников.
Из-за своей ревности к служению его посадили в тюрьму, но даже в темнице он не прекращал учить людей истинам Евангелия. Несмотря на приказ императора прекратить проповеди, Тимофей остался верен своему призванию, за что был казнен в тюрьме.
Верующие с почетом похоронили его тело, и с тех пор у его гробницы начали происходить многочисленные исцеления.
Что нельзя делать 10 июня
В этот день не следует проявлять скупость или отказывать тем, кто просит о помощи, потому что такое поведение может обернуться материальными потерями и одиночеством в трудную минуту.
Категорически запрещается выносить мусор из дома, ведь это, по народным представлениям, может навлечь ссоры, проблемы и раздоры в семье.
Не стоит одевать вещи наизнанку, даже случайно - это считается плохим знаком, который может принести мелкие, но досадные неприятности.
Незамужним девушкам не рекомендуется смотреть в чужие зеркала - считается, что это может "запутать" собственную судьбу или задержать путь к счастливому браку.
Избегать стоит также наблюдения за черными кошками, переходящими дорогу, ведь этот знак часто связывают с полосой неудач, которой можно было бы избежать.
10 июня приметы советуют наблюдать за птицами (фото: Freepik.com)
Народные приметы и традиции 10 июня
Среди древних традиций украинцев было немало наблюдений, связанных с приметами именно на этот день:
- если муравьев не видно, но небо ясное - готовьтесь к изменению погоды, скоро может испортиться;
- когда пауки прячутся в щели - это сигнал, что приближается непогода;
- если утром птицы активно наводят порядок в перьях - вскоре начнется дождь;
- если вороны сидят молча, взъерошив перья и не взлетают - приближается ухудшение погоды.
Этот день в народе называли Днем знамения Тимофея, потому что, по поверьям, именно 10 июня часто случались знаки, подсказывающие что-то важное. Эти знаки могли предупредить о событиях, касающихся здоровья, финансов или даже личной жизни.
У кого День ангела 10 июня
10 ангела День ангела отмечают:
- Александр
- Алексей
- Василий
- Иван
- Игнатий
- Илья
- Николай
- Павел
- Анна
- Татьяна
Оберегом для тех, кто родился 10 июня, считается хризоберилл. Это один из самых прочных драгоценных минералов. С давних времен люди были убеждены, что он способен влиять на эмоциональное состояние и внутренний мир человека.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Traditions.in.ua, Википедия.