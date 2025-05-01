1 травня: яке сьогодні свято, що не можна робити і народні прикмети

1 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять ветхозавітного пророка Єремії. До кінця року залишається 244 дні.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 1 травня і у кого День ангела.
1 травня християни вшановують пророка Єремію - одного з найвідоміших старозавітних пророків. Він народився біля Єрусалима у священицькій родині та з юності присвятив себе служінню Богові. У 15 років почув Боже покликання і став пророком, хоча спершу вагався.
Протягом 23 років Єремія викривав духовне падіння юдеїв, пророкував лихо за ідолопоклонство й попереджав про падіння Єрусалима. Його називали "пророком, що плаче" через глибокий сум за свій народ і відданість місії. Він не мав родини, пережив переслідування, але не зрікся істини.
Після зруйнування Єрусалима пророк вирушив до Єгипту, де його спочатку шанували, а згодом вбили за нове пророцтво. Передбачення Єремії здійснилися, що зробило його фігурою глибокої духовної ваги в історії.
У цей день не слід давати в борг ані гроші, ані будь-які речі, адже вважається, що разом з ними можна "віддати" своє щастя, добробут і спокій на весь рік.
Сваритися з рідними категорично не рекомендується, бо конфлікти цього дня можуть затягнутися надовго, порушити родинну гармонію та принести розлад у стосунки.
Не варто вживати лайливі слова чи піддаватися ліні, адже це може відкрити шлях негативу у життя, а також стати причиною втрат або невдач у майбутньому.
Наші предки мали чимало спостережень, пов’язаних із цим днем.
У цей день люди неодмінно вирушали до церкви, де молилися за щедрий врожай овочів, фруктів та ягід. Після цього прямували на поле, де вклонялися тричі у різні боки світу, уникаючи північного напрямку. Лише тоді починали висівати городні культури.
1 травня День ангела святкують
Людям, які з’явилися на світ 1 травня, вважається сприятливим талісманом нефрит. Цей напівкоштовний камінь особливо цінується у східних культурах. У стародавньому Китаї його вважали уособленням вічного життя.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.