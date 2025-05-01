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1 травня: яке сьогодні свято, що не можна робити і народні прикмети

Яке свято сьогодні, 1 травня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Pxhere.com)
Автор: Фелікс Коркін

1 травня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам'ять ветхозавітного пророка Єремії. До кінця року залишається 244 дні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 1 травня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

1 травня християни вшановують пророка Єремію - одного з найвідоміших старозавітних пророків. Він народився біля Єрусалима у священицькій родині та з юності присвятив себе служінню Богові. У 15 років почув Боже покликання і став пророком, хоча спершу вагався. 

Протягом 23 років Єремія викривав духовне падіння юдеїв, пророкував лихо за ідолопоклонство й попереджав про падіння Єрусалима. Його називали "пророком, що плаче" через глибокий сум за свій народ і відданість місії. Він не мав родини, пережив переслідування, але не зрікся істини. 

Після зруйнування Єрусалима пророк вирушив до Єгипту, де його спочатку шанували, а згодом вбили за нове пророцтво. Передбачення Єремії здійснилися, що зробило його фігурою глибокої духовної ваги в історії.

Що не можна робити 1 травня

У цей день не слід давати в борг ані гроші, ані будь-які речі, адже вважається, що разом з ними можна "віддати" своє щастя, добробут і спокій на весь рік.

Сваритися з рідними категорично не рекомендується, бо конфлікти цього дня можуть затягнутися надовго, порушити родинну гармонію та принести розлад у стосунки.

Не варто вживати лайливі слова чи піддаватися ліні, адже це може відкрити шлях негативу у життя, а також стати причиною втрат або невдач у майбутньому.
У цей день звертають увагу на поведінку мурах (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 1 травня

Наші предки мали чимало спостережень, пов’язаних із цим днем.

  • Коли день видавався похмурим, то чекали суворої та холодної зими. 
  • Якщо небо було чистим під час сходу сонця, то це віщувало спекотне літо. 
  • Метушня мурах у мурашнику вважалася знаком наближення дощу. 
  • Ясна погода свідчила про гарну погоду під час збору врожаю пшениці.

У цей день люди неодмінно вирушали до церкви, де молилися за щедрий врожай овочів, фруктів та ягід. Після цього прямували на поле, де вклонялися тричі у різні боки світу, уникаючи північного напрямку. Лише тоді починали висівати городні культури.

У кого День ангела 1 травня

1 травня День ангела святкують 

  • Акакій
  • Єремій
  • Юхим
  • Гнат
  • Макар
  • Ніна
  • Тамара

Людям, які з’явилися на світ 1 травня, вважається сприятливим талісманом нефрит. Цей напівкоштовний камінь особливо цінується у східних культурах. У стародавньому Китаї його вважали уособленням вічного життя.

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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Вікіпедія.

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