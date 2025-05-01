1 травня: яке сьогодні свято, що не можна робити і народні прикмети

Що за церковне свято сьогодні

1 травня християни вшановують пророка Єремію - одного з найвідоміших старозавітних пророків. Він народився біля Єрусалима у священицькій родині та з юності присвятив себе служінню Богові. У 15 років почув Боже покликання і став пророком, хоча спершу вагався.

Протягом 23 років Єремія викривав духовне падіння юдеїв, пророкував лихо за ідолопоклонство й попереджав про падіння Єрусалима. Його називали "пророком, що плаче" через глибокий сум за свій народ і відданість місії. Він не мав родини, пережив переслідування, але не зрікся істини.

Після зруйнування Єрусалима пророк вирушив до Єгипту, де його спочатку шанували, а згодом вбили за нове пророцтво. Передбачення Єремії здійснилися, що зробило його фігурою глибокої духовної ваги в історії.

Що не можна робити 1 травня

У цей день не слід давати в борг ані гроші, ані будь-які речі, адже вважається, що разом з ними можна "віддати" своє щастя, добробут і спокій на весь рік.

Сваритися з рідними категорично не рекомендується, бо конфлікти цього дня можуть затягнутися надовго, порушити родинну гармонію та принести розлад у стосунки.

Не варто вживати лайливі слова чи піддаватися ліні, адже це може відкрити шлях негативу у життя, а також стати причиною втрат або невдач у майбутньому.

У цей день звертають увагу на поведінку мурах (фото: Freepik.com)

Народні прикмети і традиції 1 травня

Наші предки мали чимало спостережень, пов’язаних із цим днем.

Коли день видавався похмурим, то чекали суворої та холодної зими.

Якщо небо було чистим під час сходу сонця, то це віщувало спекотне літо.

Метушня мурах у мурашнику вважалася знаком наближення дощу.

Ясна погода свідчила про гарну погоду під час збору врожаю пшениці.

У цей день люди неодмінно вирушали до церкви, де молилися за щедрий врожай овочів, фруктів та ягід. Після цього прямували на поле, де вклонялися тричі у різні боки світу, уникаючи північного напрямку. Лише тоді починали висівати городні культури.

У кого День ангела 1 травня

1 травня День ангела святкують

Акакій

Єремій

Юхим

Гнат

Макар

Ніна

Тамара

Людям, які з’явилися на світ 1 травня, вважається сприятливим талісманом нефрит. Цей напівкоштовний камінь особливо цінується у східних культурах. У стародавньому Китаї його вважали уособленням вічного життя.