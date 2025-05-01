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1 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и народные приметы

Какой праздник сегодня, 1 мая, по церковному календарю (иллюстративное фото: Pxhere.com)
Автор: Феликс Коркин

1 мая православные христиане в Украине по новому стилю чтят память ветхозаветного пророка Иеремии. До конца года остается 244 дня.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 1 мая и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

1 мая христиане чествуют пророка Иеремию - одного из самых известных ветхозаветных пророков. Он родился возле Иерусалима в священнической семье и с юности посвятил себя служению Богу. В 15 лет услышал Божье призвание и стал пророком, хотя сначала колебался.

В течение 23 лет Иеремия разоблачал духовное падение иудеев, предсказывал беду за идолопоклонство и предупреждал о падении Иерусалима. Его называли "плачущим пророком" из-за глубокой печали за свой народ и преданности миссии. Он не имел семьи, пережил преследования, но не отрекся от истины.

После разрушения Иерусалима пророк отправился в Египет, где его сначала почитали, а затем убили за новое пророчество. Предсказания Иеремии сбылись, что сделало его фигурой глубокого духовного веса в истории.

Что нельзя делать 1 мая

В этот день не следует давать в долг ни деньги, ни какие-либо вещи, ведь считается, что вместе с ними можно "отдать" свое счастье, благополучие и спокойствие на весь год.

Ссориться с родными категорически не рекомендуется, потому что конфликты в этот день могут затянуться надолго, нарушить семейную гармонию и принести разлад в отношения.

Не стоит употреблять бранные слова или поддаваться лени, ведь это может открыть путь негативу в жизнь, а также стать причиной потерь или неудач в будущем.
В этот день обращают внимание на поведение муравьев (фото: Freepik.com)

Народные приметы и традиции 1 мая

Наши предки имели немало наблюдений, связанных с этим днем.

  • Когда день выдавался пасмурным, то ждали суровой и холодной зимы.
  • Если небо было чистым во время восхода солнца, то это предвещало жаркое лето.
  • Суета муравьев в муравейнике считалась знаком приближения дождя.
  • Ясная погода свидетельствовала о хорошей погоде во время сбора урожая пшеницы.

В этот день люди непременно отправлялись в церковь, где молились за щедрый урожай овощей, фруктов и ягод. После этого направлялись на поле, где кланялись трижды в разные стороны света, избегая северного направления. Только тогда начинали высевать огородные культуры.

У кого День ангела 1 мая

1 мая День ангела празднуют

  • Акакий
  • Иеремий
  • Ефим
  • Игнат
  • Макар
  • Нина
  • Тамара

Людям, которые появились на свет 1 мая, считается благоприятным талисманом нефрит. Этот полудрагоценный камень особенно ценится в восточных культурах. В древнем Китае его считали олицетворением вечной жизни.

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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.

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