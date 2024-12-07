Свято на нігтях: 10 чудових ідей новорічного френч-манікюру

Французький манікюр або, як його ще називають френч, - один із найпоширеніших і найпопулярніших видів дизайну нігтів, який уже багато десятиліть не втрачає своєї актуальності.

Класичний дизайн виглядає так: нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір.

Французький манікюр (фото: instagram.com/sarahfalshaw)

Але перед різдвяними та новорічними святами можна поекспериментувати з різними варіаціями френчу. Наприклад, покрити кінчики нігтів чорним відтінком із шимерними блискітками, а також доповнити дизайн малюнками зірок.

Френч із чорними кінчиками (фото: instagram.com/nailsbyamyf)

Ще один варіант новорічного френчу - з червоними кінчиками. Це один із найпопулярніших святкових кольорів, який асоціюється з Різдвом та Новим роком. Червона лінія френчу чудово виглядає з основою у світлих чи нюдових відтінках.

Френч із червоними кінчиками (фото: instagram.com/nailsbyamyf)

Безпрограшний варіант на Новий рік - золотистий та срібний френч. Замість стандартної білої лінії використовуйте золото чи срібло, щоб додати блиску та святковості.

Френч із золотистими кінчиками (фото: instagram.com/nailsbyamyf)

Сріблястий френч красиво виглядатиме як на коротких, так і на довгих нігтях різної форми.

Сріблястий французький манікюр (фото: instagram.com/paintboxnails

Ще один тренд 2024 року - французький манікюр із хромованими кінчиками. Мідь - зовсім недооцінений хромований колір, який заслуговує на любов. Поекспериментуйте з таким варіантом нейл-арту.

Френч у мідному відтінку (фото: instagram.com/disseynails)

Ще один тренд 2024 року - тваринні або, як їх ще називають, анімалістичні принти. Тому для новорічного манікюру можна вибрати незвичний французький манікюр із леопардовим принтом.

Френч із тваринним принтом (фото: instagram.com/nailsbyamyf)

Французький манікюр із яскравим кінчиком теж може стати чудовим варіантом на Новий рік 2025. Зараз на піку популярності незвичні кольорові рішення та дизайни, тому зверніть увагу на манікюр із синім, зеленим, бордовим кінчиком, а також різноманітними поєднаннями з іншими відтінками.

Френч із яскравим кінчиком (фото: instagram.com/nailsbyamyf)

Якщо ви - володарка довгих нігтів, зверніть увагу на французький манікюр з оригінальним кінчиком, виконаним у техніці омбре або, як його ще називають, градієнт. Це градієнтний перехід від одного відтінку до іншого - від білого до темно-синього. Доповнити дизайн можна невеликими стразами.

Стильний манікюр із омбре (фото: instagram.com/afreshset)

Викладний френч - це технологія створення французького манікюру, яка передбачає подовження нігтьового ложа за допомогою камуфляжного спеціального гелю або акрилу. Їм можна також перекривати вади, горбики та викладати ідеально рівну поверхню нігтьової пластини. Викладний френч має цілу низку переваг: він простий у догляді, а нігті залишаються міцними та гнучкими.

Викладний френч (фото: instagram.com/julia_yakimchuk, instagram.com/asiakolomiets)