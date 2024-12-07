Праздник на ногтях: 10 великолепных идей новогоднего френч-маникюра

Французский маникюр или, как его еще называют френч, - один из самых распространенных и популярных видов дизайна ногтей, который уже много десятилетий не теряет своей актуальности.

Классический дизайн выглядит следующим образом: ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет.

Французский маникюр (фото: instagram.com/sarahfalshaw)

Но перед рождественскими и новогодними праздниками можно поэкспериментировать с разными вариациями френча. Например, покрыть кончики ногтей черным оттенком с шиммерными блестками, а также дополнить дизайн рисунками звезд.

Френч с черными кончиками (фото: instagram.com/nailsbyamyf)

Еще один вариант новогоднего френча - с красными кончиками. Это один из самых популярных праздничных цветов, который ассоциируется с Рождеством и Новым годом. Красная линия френча прекрасно смотрится с основой в светлых или нюдовых оттенках.

Френч с красными кончиками (фото: instagram.com/nailsbyamyf)

Беспроигрышный вариант на Новый год - золотистый и серебряный френч. Вместо стандартной белой линии используйте золото или серебро, чтобы добавить блеска и праздничности.

Френч с золотистыми кончиками (фото: instagram.com/nailsbyamyf)

Серебристый френч будет красиво выглядеть как на коротких, так и на длинных ногтях разной формы.

Серебристый французский маникюр (фото: instagram.com/paintboxnails

Еще один тренд 2024 года - французский маникюр с хромированными кончиками. Медь - совершенно недооцененный хромированный цвет, который заслуживает любви. Поэкспериментируйте с таким вариантом нейл-арта.

Френч в медном оттенке (фото: instagram.com/disseynails)

Еще один тренд 2024 года - животные или, как их еще называют, анималистичные принты. Поэтому для новогоднего маникюра можно выбрать необычный французский маникюр с леопардовым принтом.

Френч с животным принтом (фото: instagram.com/nailsbyamyf)

Французский маникюр с ярким кончиком тоже может стать отличным вариантом на Новый год 2025. Сейчас на пике популярности необычные цветовые решения и дизайны, поэтому обратите внимание на маникюр с синим, зеленым, бордовым кончиком, а также всевозможными сочетаниями с другими оттенками.

Френч с ярким кончиком (фото: instagram.com/nailsbyamyf)

Если вы - обладательница длинных ногтей, обратите внимание на французский маникюр с оригинальным кончиком, выполненным в технике омбре или, как его еще называют, градиент. Это градиентный переход от одного оттенка к другому - от белого до темно-синего. Дополнить дизайн можно небольшими стразами.

Стильный маникюр с омбре (фото: instagram.com/afreshset)

Выкладной френч - это технология создания французского маникюра, которая предполагает удлинение ногтевого ложа с помощью специального камуфляжного геля или акрила. Им можно также перекрывать изъяны, бугорки и выкладывать идеально ровную поверхность ногтевой пластины. Выкладной френч имеет целый ряд достоинств: он прост в уходе, сами ногти прочные и гибкие.

Выкладной френч (фото: instagram.com/julia_yakimchuk, instagram.com/asiakolomiets)