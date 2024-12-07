Праздник на ногтях: 10 великолепных идей новогоднего френч-маникюра

Для французского маникюра на Новый год 2025 можно использовать как традиционные классические цвета, так и добавлять элементы, которые создадут праздничную атмосферу.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас стильные идеи френча в новогодней тематике.
Французский маникюр или, как его еще называют френч, - один из самых распространенных и популярных видов дизайна ногтей, который уже много десятилетий не теряет своей актуальности.
Классический дизайн выглядит следующим образом: ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет.
Французский маникюр (фото: instagram.com/sarahfalshaw)
Но перед рождественскими и новогодними праздниками можно поэкспериментировать с разными вариациями френча. Например, покрыть кончики ногтей черным оттенком с шиммерными блестками, а также дополнить дизайн рисунками звезд.
Френч с черными кончиками (фото: instagram.com/nailsbyamyf)
Еще один вариант новогоднего френча - с красными кончиками. Это один из самых популярных праздничных цветов, который ассоциируется с Рождеством и Новым годом. Красная линия френча прекрасно смотрится с основой в светлых или нюдовых оттенках.
Френч с красными кончиками (фото: instagram.com/nailsbyamyf)
Беспроигрышный вариант на Новый год - золотистый и серебряный френч. Вместо стандартной белой линии используйте золото или серебро, чтобы добавить блеска и праздничности.
Френч с золотистыми кончиками (фото: instagram.com/nailsbyamyf)
Серебристый френч будет красиво выглядеть как на коротких, так и на длинных ногтях разной формы.
Серебристый французский маникюр (фото: instagram.com/paintboxnails
Еще один тренд 2024 года - французский маникюр с хромированными кончиками. Медь - совершенно недооцененный хромированный цвет, который заслуживает любви. Поэкспериментируйте с таким вариантом нейл-арта.
Френч в медном оттенке (фото: instagram.com/disseynails)
Еще один тренд 2024 года - животные или, как их еще называют, анималистичные принты. Поэтому для новогоднего маникюра можно выбрать необычный французский маникюр с леопардовым принтом.
Френч с животным принтом (фото: instagram.com/nailsbyamyf)
Французский маникюр с ярким кончиком тоже может стать отличным вариантом на Новый год 2025. Сейчас на пике популярности необычные цветовые решения и дизайны, поэтому обратите внимание на маникюр с синим, зеленым, бордовым кончиком, а также всевозможными сочетаниями с другими оттенками.
Френч с ярким кончиком (фото: instagram.com/nailsbyamyf)
Если вы - обладательница длинных ногтей, обратите внимание на французский маникюр с оригинальным кончиком, выполненным в технике омбре или, как его еще называют, градиент. Это градиентный переход от одного оттенка к другому - от белого до темно-синего. Дополнить дизайн можно небольшими стразами.
Стильный маникюр с омбре (фото: instagram.com/afreshset)
Выкладной френч - это технология создания французского маникюра, которая предполагает удлинение ногтевого ложа с помощью специального камуфляжного геля или акрила. Им можно также перекрывать изъяны, бугорки и выкладывать идеально ровную поверхность ногтевой пластины. Выкладной френч имеет целый ряд достоинств: он прост в уходе, сами ногти прочные и гибкие.
Выкладной френч (фото: instagram.com/julia_yakimchuk, instagram.com/asiakolomiets)
Ранее мы рассказали, какой цвет маникюра идеально подходит для празднования Нового года-2025.
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При создании материала были использованы: Instagram-страницы sarahfalshaw, nailsbyamyf, paintboxnails, disseynails, afreshset, julia_yakimchuk, asiakolomiets.