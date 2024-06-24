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Свято Івана Купала та Різдво Іоанна Хрестителя: привітання та листівки

Як вітати з Різдвом Іоанна Хрестителя та святом Івана Купала (фото: Getty Images)
Автор: Марина Кравченко

24 червня українці святкують Різдво Іоанна Предтечі та свято Івана Купала за новим церковним календарем. Сьогодні гарний день, щоб привітати близьких та друзів красивими словами.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало красиві привітання з Різдвом Іоанна Хрестителя та святом Івана Купала, які підійдуть кожному.

Як привітати зі святом Івана Купала

Вітаю з чудовим святом Івана Купала! Нехай літнє тепло принесе вам радість, здоров'я та успіх. 

***
З найяскравішим святом літа, Івана Купала! Нехай зорі на небі освітлюють життя, даруючи незабутні моменти щастя і радості.

***
Вітаю тебе зі святом Івана Купала! Нехай ця ніч стане для тебе магічною, а її енергія наповнить тебе новими силами для здійснення всіх твоїх мрій.

***

Зі святом! Нехай вогні Івана Купала принесуть тобі силу, здоров'я і мужність. Бажаю тобі невпинного руху вперед, великих здобутків і незламної волі.

***

Вітаю тебе зі святом Івана Купала! Хай ця ніч наповнить тебе енергією, силою і відвагою. Бажаю тобі завжди йти вперед і досягати всіх своїх цілей.

Вітання на свято Івана Купала (листівки: pobazhajko.org.ua)

Віршовані привітання до Івана Купала

У ніч Купальську, нічку тиху
Разом запалимо вогонь,
Щоби біда, нещастя й лихо
Завжди тримались осторонь.

Нехай добро, що є навколо,
Стає сильнішим у цей час.
Хай сили зла уже ніколи
Не зможуть подолати нас!

***
На Івана, на Купала
Я бажаю вам чимало:
Щастя, радості, здоров’я
І шаленої любові!
А печалі із журбою
Хай спливають за водою!

Красиві привітання зі святом Івана Купала (листівки: pobazhajko.org.ua)

Вітання до свята Іоана Предтечі

У світле літнє свято Різдва Іоанна Предтечі щиро бажаю Божого благословення. А також міцного здоров'я, спокою і миру в душі, щастя в сімейному домі та безмежної любові в серці. Нехай небеса завжди будуть відкритими, дарують чудеса і приносять добрі вісті. Зі святом!

***

Вітаю з Різдвом Іоанна Предтечі! Нехай у це велике свято Господь пробачить всі твої помилки та подарує свою благодать. Нехай у твоє життя прийдуть мир і щастя!

Як красиво привітати близьких з Різдвом Іоанна Хрестителя (листівки: sendpic.com.ua)

Вітаю зі святом Різдва Іоанна Предтечі! Будьте щасливі та нехай у житті все складається щасливо. Досягайте своїх цілей, будьте добрими та чуйними, завжди допомагайте близьким. Нехай усе у вас буде добре!

***

У Різдво Іоанна Предтечі бажаю вам віри та сили. Нехай надія в душі не згасне, а серце завжди зігріває любов! Зі святом!

***

Вітаю з Різдвом Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна! У це велике та чисте свято бажаю вам та вашим близьким душевної теплоти, добра, злагоди, здоров’я, любові та щастя. Нехай святий Іоанн завжди допомагає у всіх благих справах.

Вітання до Різдва Іоанна Предтечі, які сподобаються кожному (листівки: sendpic.com.ua)

 

Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.

Читайте також, коли відзначається свято Петра і Павла за новим церковним календарем.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Велика українська енциклопедія, онлайн журнал "Твій світ" і сайт "Побажайко".

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