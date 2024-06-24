Свято Івана Купала та Різдво Іоанна Хрестителя: привітання та листівки

Як привітати зі святом Івана Купала

Вітаю з чудовим святом Івана Купала! Нехай літнє тепло принесе вам радість, здоров'я та успіх.

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З найяскравішим святом літа, Івана Купала! Нехай зорі на небі освітлюють життя, даруючи незабутні моменти щастя і радості.

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Вітаю тебе зі святом Івана Купала! Нехай ця ніч стане для тебе магічною, а її енергія наповнить тебе новими силами для здійснення всіх твоїх мрій.

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Зі святом! Нехай вогні Івана Купала принесуть тобі силу, здоров'я і мужність. Бажаю тобі невпинного руху вперед, великих здобутків і незламної волі.

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Вітаю тебе зі святом Івана Купала! Хай ця ніч наповнить тебе енергією, силою і відвагою. Бажаю тобі завжди йти вперед і досягати всіх своїх цілей.

Вітання на свято Івана Купала (листівки: pobazhajko.org.ua)

Віршовані привітання до Івана Купала

У ніч Купальську, нічку тиху

Разом запалимо вогонь,

Щоби біда, нещастя й лихо

Завжди тримались осторонь.

Нехай добро, що є навколо,

Стає сильнішим у цей час.

Хай сили зла уже ніколи

Не зможуть подолати нас!

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На Івана, на Купала

Я бажаю вам чимало:

Щастя, радості, здоров’я

І шаленої любові!

А печалі із журбою

Хай спливають за водою!

Красиві привітання зі святом Івана Купала (листівки: pobazhajko.org.ua)

Вітання до свята Іоана Предтечі

У світле літнє свято Різдва Іоанна Предтечі щиро бажаю Божого благословення. А також міцного здоров'я, спокою і миру в душі, щастя в сімейному домі та безмежної любові в серці. Нехай небеса завжди будуть відкритими, дарують чудеса і приносять добрі вісті. Зі святом!

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Вітаю з Різдвом Іоанна Предтечі! Нехай у це велике свято Господь пробачить всі твої помилки та подарує свою благодать. Нехай у твоє життя прийдуть мир і щастя!

Як красиво привітати близьких з Різдвом Іоанна Хрестителя (листівки: sendpic.com.ua)

Вітаю зі святом Різдва Іоанна Предтечі! Будьте щасливі та нехай у житті все складається щасливо. Досягайте своїх цілей, будьте добрими та чуйними, завжди допомагайте близьким. Нехай усе у вас буде добре!

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У Різдво Іоанна Предтечі бажаю вам віри та сили. Нехай надія в душі не згасне, а серце завжди зігріває любов! Зі святом!

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Вітаю з Різдвом Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна! У це велике та чисте свято бажаю вам та вашим близьким душевної теплоти, добра, злагоди, здоров’я, любові та щастя. Нехай святий Іоанн завжди допомагає у всіх благих справах.

Вітання до Різдва Іоанна Предтечі, які сподобаються кожному (листівки: sendpic.com.ua)