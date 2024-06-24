Свято Івана Купала та Різдво Іоанна Хрестителя: привітання та листівки

24 червня українці святкують Різдво Іоанна Предтечі та свято Івана Купала за новим церковним календарем. Сьогодні гарний день, щоб привітати близьких та друзів красивими словами.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало красиві привітання з Різдвом Іоанна Хрестителя та святом Івана Купала, які підійдуть кожному.
Вітаю з чудовим святом Івана Купала! Нехай літнє тепло принесе вам радість, здоров'я та успіх.
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З найяскравішим святом літа, Івана Купала! Нехай зорі на небі освітлюють життя, даруючи незабутні моменти щастя і радості.
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Вітаю тебе зі святом Івана Купала! Нехай ця ніч стане для тебе магічною, а її енергія наповнить тебе новими силами для здійснення всіх твоїх мрій.
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Зі святом! Нехай вогні Івана Купала принесуть тобі силу, здоров'я і мужність. Бажаю тобі невпинного руху вперед, великих здобутків і незламної волі.
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Вітаю тебе зі святом Івана Купала! Хай ця ніч наповнить тебе енергією, силою і відвагою. Бажаю тобі завжди йти вперед і досягати всіх своїх цілей.
Вітання на свято Івана Купала (листівки: pobazhajko.org.ua)
У ніч Купальську, нічку тиху
Разом запалимо вогонь,
Щоби біда, нещастя й лихо
Завжди тримались осторонь.
Нехай добро, що є навколо,
Стає сильнішим у цей час.
Хай сили зла уже ніколи
Не зможуть подолати нас!
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На Івана, на Купала
Я бажаю вам чимало:
Щастя, радості, здоров’я
І шаленої любові!
А печалі із журбою
Хай спливають за водою!
Красиві привітання зі святом Івана Купала (листівки: pobazhajko.org.ua)
У світле літнє свято Різдва Іоанна Предтечі щиро бажаю Божого благословення. А також міцного здоров'я, спокою і миру в душі, щастя в сімейному домі та безмежної любові в серці. Нехай небеса завжди будуть відкритими, дарують чудеса і приносять добрі вісті. Зі святом!
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Вітаю з Різдвом Іоанна Предтечі! Нехай у це велике свято Господь пробачить всі твої помилки та подарує свою благодать. Нехай у твоє життя прийдуть мир і щастя!
Як красиво привітати близьких з Різдвом Іоанна Хрестителя (листівки: sendpic.com.ua)
Вітаю зі святом Різдва Іоанна Предтечі! Будьте щасливі та нехай у житті все складається щасливо. Досягайте своїх цілей, будьте добрими та чуйними, завжди допомагайте близьким. Нехай усе у вас буде добре!
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У Різдво Іоанна Предтечі бажаю вам віри та сили. Нехай надія в душі не згасне, а серце завжди зігріває любов! Зі святом!
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Вітаю з Різдвом Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна! У це велике та чисте свято бажаю вам та вашим близьким душевної теплоти, добра, злагоди, здоров’я, любові та щастя. Нехай святий Іоанн завжди допомагає у всіх благих справах.
Вітання до Різдва Іоанна Предтечі, які сподобаються кожному (листівки: sendpic.com.ua)
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Церковний календар, Велика українська енциклопедія, онлайн журнал "Твій світ" і сайт "Побажайко".