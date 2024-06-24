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Праздник Ивана Купала и Рождество Иоанна Крестителя: поздравления и открытки

Как поздравить с Рождеством Иоанна Крестителя и праздником Ивана Купала (фото: Getty Images)
Автор: Марина Кравченко

24 июня украинцы празднуют Рождество Иоанна Предтечи и праздник Ивана Купала по новому церковному календарю. Сегодня хороший день, чтобы поздравить близких и друзей красивыми словами.

РБК-Украина (проект Styler) собрало красивые поздравления с Рождеством Иоанна Крестителя и праздником Ивана Купала, которые подойдут каждому.

Как поздравить с праздником Ивана Купала

Поздравляю с отличным праздником Ивана Купала! Пусть летнее тепло доставит вам радость, здоровье и успех.

***
С самым ярким праздником лета, Ивана Купала! Пусть звезды на небе освещают жизнь, даря незабываемые моменты счастья и радости.

***
Поздравляю тебя с праздником Ивана Купала! Пусть эта ночь станет для тебя магической, а ее энергия наполнит тебя новыми силами для воплощения всех твоих мечтаний.

***

С праздником! Пусть огни Ивана Купала принесут тебе силу, здоровье и мужество. Желаю тебе неустанного движения вперед, больших достижений и несокрушимой воли.

***

Поздравляю тебя с праздником Ивана Купала! Пусть эта ночь наполнит тебя энергией, силой и отвагой. Желаю тебе всегда идти вперед и добиваться всех своих целей.

Поздравление на праздник Ивана Купала (открытки: pobazhajko.org.ua)

Стихотворные поздравления на Ивана Купала

У ніч Купальську, нічку тиху
Разом запалимо вогонь,
Щоби біда, нещастя й лихо
Завжди тримались осторонь.

Нехай добро, що є навколо,
Стає сильнішим у цей час.
Хай сили зла уже ніколи
Не зможуть подолати нас!

***
На Івана, на Купала
Я бажаю вам чимало:
Щастя, радості, здоров’я
І шаленої любові!
А печалі із журбою
Хай спливають за водою!
Пусть всплывают за водой!

Красивые поздравления с праздником Ивана Купала (открытки: pobazhajko.org.ua)

Поздравления к празднику Иоанна Предтечи

В светлый летний праздник Рождества Иоанна Предтечи искренне желаю Божьего благословения. А также крепкого здоровья, спокойствия и мира в душе, счастья в семейном доме и безграничной любви в сердце. Пусть небеса всегда будут открыты, дарят чудеса и приносят добрые вести. С праздником!

***

Поздравляю с Рождеством Иоанна Предтечи! Пусть в этот великий праздник Господь простит все твои ошибки и подарит свою благодать. Пусть в твою жизнь придут мир и счастье!

Как красиво поздравить близких с Рождеством Иоанна Крестителя (открытки: sendpic.com.ua)

Поздравляю с праздником Рождества Иоанна Предтечи! Будьте счастливы и пусть в жизни все складывается счастливо. Добивайтесь своих целей, будьте добрыми и отзывчивыми, всегда помогайте близким. Пусть все у вас будет хорошо!

***

В Рождество Иоанна Предтечи желаю вам веры и силы. Пусть надежда в душе не угаснет, а сердце всегда согревает любовь! С праздником!

***

Поздравляю с Рождеством Предтечи и Крестителя Господня Иоанна! В этот большой и чистый праздник желаю вам и вашим близким душевной теплоты, добра, согласия, здоровья, любви и счастья. Пусть святой Иоанн всегда помогает во всех благих делах.

Поздравления к Рождеству Иоанна Предтечи, которые понравятся каждому (открытки: sendpic.com.ua)

 

Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.

Читайте также, когда отмечается праздник Петра и Павла по новому церковному календарю.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь, Большая украинская энциклопедия, онлайн журнал "Твой мир" и сайт "Побажайко".

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