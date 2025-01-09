Свято 9 січня: що не можна робити в цей день, прикмети

Історія церковного свята

Мученик Полієвкт народився і жив в місті Мелітині, за часів правління імператора Декії. Полієвкт був воїном та язичником, проте приятелював з християнином Ніярхом, завдяки якому прийшов до віри.

Коли розпочалися гоніння християн, Полієвкт побачив смуток Ніярха і остаточно прийняв християнську віру. На знак протесту він розірвав на міській площі наказ правителя про поклоніння ідолам.

Крім цього, Полієвкт вирушив до місця поклоніння язичницьким богам та розбив ідолів, нажахавши свого тестя Фелікса. Батько Полієвктової дружини не лише зневажав християнство, а й був призначений катом християн.

Попри спроби Фелікса переконати чоловіка доньки зректися своєї віри, Полієвкт був незворушний. Водночас мученик намагався пояснити дружині духовні ідеї християнства.

Згодом на місце прибули представники правителя, проте жодними пропозиціями та вмовляннями їм не вдалося змусити Полієвкта відмовитися від християнства. За відмову поклонитися ідолам, чоловіка засудили до страти. Полієвкт став першим мучеником в Мелітині.

Народні прикмети цього дня

Яка погода 9 січня - таким буде і вересень

Якщо сьогодні погода хороша - наступний рік буде врожайним та безнапасним

9 грудня кішка сидить на печі - будуть морози, а якщо лежить на спині - прийде потепління

Сьогодні ворони сидять на деревах - до сильних морозів; якщо птахи ходять по снігу - незабаром буде потепління

В цей день розпочинали господарські роботи після січневих свят. Зазвичай упорядковували господарські будівлі, двір та хату, прали одяг та заготовлювали дрова.

Що сьогодні не можна робити

Щоб не накликати невдачу, згідно з забобонами наших предків, сьогодні не можна:

ледарювати

кидати роботу недоробленою

пришивати ґудзик - старі проблеми теж будуть "пришиті" до цього року

сваритися з кимось

глузувати з друзів або незнайомців

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 9 січня іменини у власників таких імен: Пилип, Захар, Павло, Антоніна, Петро.

До того ж за старим стилем сьогодні день ангела відзначають: Лука, Тихон, Степан, Федір, Теодор, Антоніна.