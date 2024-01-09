Свято 9 січня: чому цей день особливий, кого треба привітати з днем ангела

Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети та традиції читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Головні традиції цього дня

За старих часів люди вважали, що якою погода буде 9 січня, такою буде і вересень. У цей день люди починали приступати до господарських робіт, про які згадували після січневих гулянь, що тривали.

Сьогодні за традицією предків потрібно обов'язково сходити в лазню, щоб "змити з себе святки" - всю святкову безтурботність, що допоможе швидше приступити до роботи.

У цей день було багато працювати. Двір, будинок, господарські будівлі упорядковували. Люди займалися пранням, заготівлею дров, готували їжу.

Головні прикмети цього дня

Якщо на Пилипа день ясний та погожий, рік буде благополучним та врожайним.

Ворони, що сидять на верхівках дерев, є провісниками посилення морозів, якщо птахи сидять на снігу – це до потепління.

Кішка залізла на піч - варто чекати на морози, лежить догори черевом - до тепла.

Людина, народжена цього дня, може стати добрим миротворцем.

Що не можна робити сьогодні

Оскільки цей день присвячений працьовитості , категорично не можна ледарити, а також працювати спустивши рукави.

Не можна цього дня сваритися, глузувати з когось чи знущатися.

Цікавим забобоном цього дня є заборона на пришивання гудзиків. Поголос каже, що людина, яка пришила гудзик на Пилипа, не зможе позбутися старих проблем.

Зазначимо, що крім Філіпа іменинниками є Євстрат, Поліект, а також Петро.