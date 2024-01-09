Праздник 9 января: почему этот день особенный, кого нужно поздравить с днем ангела

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Главные традиции этого дня

В старину люди считали, что какой погода будет 9 января, такой будет и сентябрь. В этот день люди начинали приступать к хозяйственным работам, о которых вспоминали после затянувшихся январских гуляний.

Сегодня по традиции предков, нужно обязательно сходить в баню, чтобы "смыть с себя Святки" - всю праздничную беспечность, что поможет быстрее приступить к работе.

Принято в этот день было много трудиться. Двор, дом, хозяйственные постройки приводили в порядок. Люди занимались стиркой, заготовкой дров, готовили еду.

Главные приметы этого дня

Если на Филиппа день ясный и погожий, год будет благополучным и урожайным.

Вороны, сидящие на верхушках деревьев, являются предвестниками усиления морозов, если птицы сидят на снегу - это к потеплению.

Кошка залезла на печь - стоит ждать морозов, лежит кверху брюхом - к теплу.

Человек, рожденный в этот день, может стать хорошим миротворцем.

Что нельзя делать сегодня

Поскольку этот день посвящен трудолюбию, категорически нельзя бездельничать, а также работать спустив рукава.

Нельзя в этот день ссориться, насмехаться над кем-то или издеваться.

Интересным суеверием этого дня является запрет на пришивание пуговиц. Молва говорит, что человек, пришивший пуговицу на Филиппа, не сможет избавиться от старых проблем.

Отметим, что кроме Филиппа именинниками являются также Евстрат, Полиект, а также Петр.