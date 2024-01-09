ua en ru
Вт, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Праздник 9 января: почему этот день особенный, кого нужно поздравить с днем ангела

Вторник 09 января 2024 06:00
UA EN RU
Праздник 9 января: почему этот день особенный, кого нужно поздравить с днем ангела Какой сегодня праздник (УНИАН)
Автор: Людмила Жукова

9 января православная церковь чествует память Евстратия Филиппа.

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Главные традиции этого дня

В старину люди считали, что какой погода будет 9 января, такой будет и сентябрь. В этот день люди начинали приступать к хозяйственным работам, о которых вспоминали после затянувшихся январских гуляний.

Сегодня по традиции предков, нужно обязательно сходить в баню, чтобы "смыть с себя Святки" - всю праздничную беспечность, что поможет быстрее приступить к работе.

Принято в этот день было много трудиться. Двор, дом, хозяйственные постройки приводили в порядок. Люди занимались стиркой, заготовкой дров, готовили еду.

Главные приметы этого дня

Если на Филиппа день ясный и погожий, год будет благополучным и урожайным.

Вороны, сидящие на верхушках деревьев, являются предвестниками усиления морозов, если птицы сидят на снегу - это к потеплению.

Кошка залезла на печь - стоит ждать морозов, лежит кверху брюхом - к теплу.

Человек, рожденный в этот день, может стать хорошим миротворцем.

Что нельзя делать сегодня

Поскольку этот день посвящен трудолюбию, категорически нельзя бездельничать, а также работать спустив рукава.

Нельзя в этот день ссориться, насмехаться над кем-то или издеваться.

Интересным суеверием этого дня является запрет на пришивание пуговиц. Молва говорит, что человек, пришивший пуговицу на Филиппа, не сможет избавиться от старых проблем.

Отметим, что кроме Филиппа именинниками являются также Евстрат, Полиект, а также Петр.

Кстати, появился церковный календарь на 2024 год.

Ранее мы писали, что в Украине намерены установить необычный праздник.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в Україні Праздники в Украине