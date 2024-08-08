Свято 9 серпня: що суворо заборонено робити, народні прикмети

Свято 9 серпня - завтра православні українці вшановують пам’ять апостола Матія за новим церковним календарем. У народі цей день називають Зміїним святом.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке завтра свято у церковному календарі

Святий апостол Матій народився у Вифлеємі й з дитинства вивчав Закон Божий. Він приєднався до учнів Ісуса Христа після того, як почув Його проповіді, і став одним із 70 апостолів. Після зради Юди Матія обрали до числа 12 апостолів.

Матій проповідував у Юдеї та інших країнах, де творив численні чудеса: зцілював хворих, повертав зір сліпим, виганяв бісів. Його діяльність викликала гнів серед юдейських лідерів, і первосвященик Анан засудив його до смерті.

Матій прийняв мученицьку смерть через побиття камінням, залишаючись вірним Христу до кінця. Його тіло було з почестями поховано побожними християнами.

Святий Матій (зображення: kyrios.org.ua)

Що не можна робити завтра

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, завтра бажано не робити таке:

Сваритися з рідними та близькими

Хвалитися досягненнями

Переїжджати на нове місце.

Також не рекомендується робити страви з молока. Окрім цього краще не носити вироби з будь-якого металу. Наші пращури вважали, що це може привести до проблем в майбутньому.

Народні прикмети і традиції 9 серпня

Багато роси вранці - день буде спекотним

Іде дощ - така погода затягнеться до кінця літа

Сонячний день - осінь і зима будуть теплими

Холодний вітер - до великих снігопадів узимку.

Наші пращури називали цей день Зміїним святом. Вважали, що 9 серпня не можна випасати корів, адже в полі багато змії, які можуть напасти на худобу, та, за повір’ями, висмоктати з тварини всю кров і молоко.

У кого завтра день ангела

Завтра іменини святкують: Антон, Григорій, Дмитро, Олексій, Іван, Леонтій, Макар, Матвій, Петро, Яків, Марія, Маргарита, Ірина.

За гороскопом люди, які народилися завтра - Леви.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, завтра є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: