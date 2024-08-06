Горіховий Спас 2024: коли відзначатимемо та що треба встигнути зробити до свята

Вже скоро віряни зі всього світу відзначатимуть Горіховий Спас 2024. І за новим церковним календарем він випадає на нову дату.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, коли буде Горіховий Спас і що треба встигнути зробити до цієї дати.

Нова дата

Щороку християни східного обряду відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Це свято присвячене вшануванню матері Сина Божого, Діви Марії, та її переходу до Небесного Царства. У народі цей день часто називають Першою Пречистою.

Раніше, за юліанським календарем, українці святкували цей важливий день 28 серпня. Однак з переходом на новоюліанський календар, Перша Пречиста тепер припадає на 15 серпня.

До цього часу зазвичай достигає ліщина, а також готове зерно з нового врожаю. Цікаво, що за народними прикметами, в один рік не могло бути однаково хорошого врожаю горіхів і пшениці.

У цей день заведено пекти хліб зі свіжого зерна і нести його на освячення до церкви. Після освячення хліб ділили між усіма членами сім'ї, щоб кожен міг скуштувати плоди нового врожаю.

Успіння Діви Марії, Караваджо (зображення: Вікіпедія)

Історія свята

Слово "успіння" означає "сон" або "смерть" - таким поняттям у Церкві обозначають день смерті Пресвятої Богородиці. Після Воскресіння Христового про Її життя майже нічого не відомо, лише з трактатів V століття та послання псевдо-Діонісія Ареопагіта.

За переказами, Матір Божа жила в Єрусалимі, та проповідувала разом з апостолами. Одного разу під час молитви Архангел Гавриїл повідомив Їй, що через три дні Вона відійде до Христа. Апостоли чудесним чином зібралися, щоб попрощатися з Нею, крім Фоми, який прибув на третій день після поховання.

Апостоли стали свідками смерті, коли Христос забрав Її душу до раю. Існує легенда, що священник Афоній намагався перевернути труну, але ангел відсік йому руки. Після того, як він покаявся, руки зрослися. На третій день Фома прийшов до гробниці, але тіла Богоматері там не було, залишилися лише похоронні пелени.

Пізніше, під час трапези, апостоли побачили Пресвяту Діву, яка підіймалася в небесному світлі, оточена ангелами. Тіло Богородиці поховали в Гефсиманії.

Успіння Пресвятої Богородиці - останнє дванадесяте свято церковного року. Першим святом року є Різдво Богородиці, а останнім - Її Успіння. Цьому святу передує двотижневий Успенський піст, суворістю подібний до Великого посту.

Що треба встигнути зробити до свята

Перед святом Успіння Пресвятої Богородиці необхідно активно готуватися до зими, роблячи запаси. У цей день дозволено працювати, а лінуватися не варто.

Горіхи часто збирали за день до Спаса, щоб встигнути їх освятити. До Горіхового Спасу також виготовляли спеціальні віники для лазні з ліщини, які сушили окремо від інших трав та рослин. День закінчували миттям у лазні з цими віниками.

Після завершення Успенського посту можна влаштовувати пишне застілля. Заведено пекти хліб, робити пироги з грибами, солодку випічку з горіхами, медом і яблуками. Також заготовляли горіхову настоянку, яка має лікувальні властивості.

На зиму готували настоянку з горіхів, яка допомагає при застуді та болях у суглобах. Також вважалося, що ці ліки сприяють відновленню чоловічої сили.