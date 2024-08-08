Праздник 9 августа: что строго запрещено делать, народные приметы

Праздник 9 августа - завтра православные украинцы чтят память апостола Матия по новому церковному календарю. В народе этот день называли Змеиным праздником.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой завтра праздник в церковном календаре

Святой апостол Матий родился в Вифлееме и с детства изучал Закон Божий. Он присоединился к ученикам Иисуса Христа после того, как услышал Его проповеди, и стал одним из 70 апостолов. После предательства Иуды Матия избрали в число 12 апостолов.

Матий проповедовал в Иудее и других странах, где творил многочисленные чудеса: исцелял больных, возвращал зрение слепым, изгонял бесов. Его деятельность вызвала гнев среди иудейских лидеров, и первосвященник Анан приговорил его к смерти.

Матий принял мученическую смерть из-за избиения камнями, оставаясь верным Христу до конца. Его тело было с почестями похоронено набожными христианами.

Святой Матий (изображение: kyrios.org.ua)

Что нельзя делать завтра

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, завтра желательно не делать следующее:

Ссориться с родными и близкими

Хвастаться достижениями

Переезжайте на новое место.

Также не рекомендуется делать блюда из молока. Кроме этого, лучше не носить изделия из любого металла. Наши предки считали, что это может привести к проблемам в будущем.

Народные приметы и традиции 9 августа

Много росы утром - день будет жарким

Идет дождь - такая погода затянется до конца лета

Солнечный день - осень и зима будут теплыми

Холодный ветер - к большим снегопадам зимой.

Наши предки называли этот день Змеиным праздником. Считали, что 9 августа нельзя выпасать коров, ведь в поле много змеи, которые могут напасть на скот, и, по поверьям, высосать из животного всю кровь и молоко.

У кого завтра день ангела

Завтра именины празднуют: Антон, Григорий, Дмитрий, Алексей, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Иаков, Мария, Маргарита, Ирина.

За гороскопом люди, родившиеся завтра - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, завтра есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: