Свято 9 листопада: що суворо заборонено робити в особливий день

9 листопада 2022 року відзначається день пам'яті Нестора Літописця, монаха Києво-Печерського монастиря та автора "Повісті минулих літ", який відіграв провідну роль не тільки в українській історії, а й у світовій. Наші предки називали цю дату "Нестор" або "Обітний день".

Про всі важливі прикмети і традиції цього дня - читайте нижче в матеріалі Styler.

Традиції 9 листопада, що треба зробити

Наші предки вірили, що сьогодні необхідно давати обіцянки, які не можна порушувати протягом року.

Наприклад, багаті люди обіцяли будувати монастирі або жертвувати на благо храму. Бідні відправлялися в паломництво або давали обітницю безшлюбності.

А молоді дівчата ходили в храм і ставили свічки Пресвятій Богородиці, просячи захисту від бід.

Якщо в будинку хтось хворів або ж для виконання бажання треба прийняти обітницю, взяти на себе справу та зосереджено мовчки її виконати. Вранці наступного дня слід йти до церкви та молитися Парасці, яку вшановують 10 листопада. Якщо не виконаєте це, то накличете на себе біду. Будьте обережні в цей день з обіцянками.

Прикмети на Нестора

Якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку, то будуть опади.

Якщо на деревах іній, скоро буде мороз.

Вранці туман - до відлиги.

Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни та багато пролісків.

Люди, народжені 9 листопада, як талісман повинні носити обсидіан. Такі люди мають гарну здатність до письма.

Що не можна робити сьогодні

Не варто цього дня лаятися, аби не довелося до Різдва гніватися.

Не можна сьогодні багато працювати.

Не слід нині зловживати алкоголем і переїдати.

Не треба у цей день ходити в гості, аби не вивести з дому щастя.

Не можна приймати квіти.

Іменини відзначають власники таких імен:

Нестор, Андрій, Капітоліна, Марк, Олександр, Єлизавета.​ Не забудьте привітати винуватців з Днем ангела!