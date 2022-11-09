Праздник 9 ноября: что строго запрещено делать в особенный день
9 ноября 2022 года отмечается день памяти Нестора Летописца, монаха Киево-Печерского монастыря и автора "Повести временных лет", сыгравшего ведущую роль не только в украинской истории, но и в мировой. Наши предки называли эту дату "Нестор" или "Обетный день".
Обо всех важных приметах и традициях этого дня – читайте ниже в материале Styler.
Традиции 9 ноября, что нужно сделать
Наши предки верили, что сегодня необходимо давать обещания, которые нельзя нарушать в течение года.
Например, богатые люди обещали строить монастыри или жертвовать во благо храма. Бедные отправлялись в паломничество или давали обет безбрачия.
А молодые девушки ходили в храм и ставили свечи Пресвятой Богородицы, прося защиты от бед.
Если в доме кто-то болел или же для исполнения желания нужно принять обет, взять на себя дело и сосредоточенно молча его выполнить. Утром на следующий день следует идти в церковь и молиться Параске, которую чествуют 10 ноября. Если не выполните это, то навлечете на себя беду. Будьте осторожны в этот день с обещаниями.
Приметы на Нестора
Если в течение нескольких дней сильный ветер дует в одном направлении, то ожидаются осадки.
Если на деревьях иней, скоро будет мороз.
Утром туман – к оттепели.
Если снег выпал на сырую землю, ждите ранней весны и много подснежников.
Люди, рожденные 9 ноября, в качестве талисмана должны носить обсидиан. Такие люди обладают хорошей способностью к письму.
Что нельзя делать сегодня
- Не стоит в этот день ругаться, чтобы не пришлось до Рождества быть в ссоре.
- Нельзя много работать.
- Не следует злоупотреблять алкоголем и переедать.
- Не нужно в этот день ходить в гости, чтобы не увести из дома счастье.
- Нельзя принимать цветы.
Именины отмечают владельцы следующих имен:
Нестор, Андрей, Капитолина, Марк, Александр, Елизавет. Не забудьте поздравить виновников с Днем ангела!
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Кроме того, недавно появился календарь выходных и рабочих декабря 2022 года.