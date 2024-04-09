Свято 9 квітня: що треба зробити, щоб мати гарне здоров'я

9 квітня 2024 року віряни вшановують пам'ять святого Евпсихія, в народі цей день називають Лельник.
Про те, які сьогодні прикмети та що категорично не можна робити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: сайт ПЦУ, Місячний календар, DayToday.
У цей день прийнято було набирати цілющу воду, наші предки вірили, що вона має цілющу силу.
З раннього ранку необхідно було відправиться до джерела, бажано до того, яке знаходиться ближче до людини. Чим раніше людина прийде до джерела, тим краще для неї. Кажуть, що незаймана вода має ще більш дивні властивості, вона може створити диво.
В цей день слід уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенесіть пломбування зубів на інший день.
Не можна нікому заздрити.
Не можна в цей день планувати великі покупки, інакше вони дуже швидко зіпсуються, перенесіть покупки речей на інший день.
Категорично заборонено мати порожній холодильник у цей день, в іншому випадку доведеться голодувати ще сорок днів.
Іменинники цього дня: Антон, Вадим.
До речі, нещодавно ми писали про те, коли цього року святкують Великдень.
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