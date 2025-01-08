Свято 8 січня: що суворо заборонено робити сьогодні, народні прикмети

Історія церковного свята

Преподобний Григорій чудотворець, якого вшановують 8 січня за новим календарем, жив в XI столітті. Чернечий постриг Григорій прийняв в Києво-Печерській лаврі, де розпочав свої діяння.

За переказами, Григорій був освіченою людиною, мав різноманітні знання та багато читав. Крім цього, Григорій міг навернути людину на праведний шлях - наприклад, переконати злодіїв залишити свій промисел та жити чесною працею.

Чудодійними були і молитви Григорія: вони могли захистити нужденних, а брехунів - покарати. Одного разу Григорій пророкував смерть князя Ростислава, брата Володимира Мономаха.

Відповідно до переказів, монах зустрів зброєносців князя поблизу Дніпра. Вони почали знущатися зі старця, тож чернець промовив, що зрештою Ростислав та його отроки знайдуть смерть у воді Згодом так і сталося, коли княжичі намагалися втекти від половців.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні тривожаться птахи - скоро буде хуртовина

В день Григорія тепло та сонячно - літо буде без дощів

6 січня вікна почали запотівати - скоро буде відлига

Сьогодні зранку йде дощ - весна прийде пізно

Що сьогодні не можна робити

Як вважали пращури, сьогодні не можна:

брати до рук інструменти

працювати по дому

будувати плани або розпочинати нові справи

брехати або сваритися

Відповідно до переконань, цей день потрібно провести в колі друзів та родини - тоді рік буде щасливим.

У кого сьогодні іменини

За новим стилем, 8 січня день ангела відзначають: Василиса, Вольдемар, Антон, Григорій, Віктор, Володимир, Юліан, Георгій, Дмитро, Єгор, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Еміль.

Крім цього, за старим стилем сьогодні іменини у власників таких імен: Михайло, Григорій, Василь, Юхим, Дмитро, Августина, Костянтин, Леонід, Олександр, Микола, Анфіса, Агрипина, Марія