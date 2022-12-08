Свято 8 грудня: що не можна робити, прикмети, кого привітати з днем ангела

8 грудня – це церковний день пам'яті священномученика Климента.
У матеріалі Styler ви прочитаєте про всі прикмети та заборони цього дня. Також ми розповімо, кого сьогодні привітати з іменинами.
Святий Климент був одним із найближчих сподвижників апостола, пізніше очолив Римську церкву і був четвертим єпископом Риму.
Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною. Тому всі приготування перед морозами (утеплення будинку, передзимові роботи в саду, купівля та ремонт зимового одягу, підготовка свого транспортного засобу тощо) потрібно встигнути зробити до цього дня або принаймні сьогодні.
У день пам'яті Климента віруючі відвідують церкву та в молитві просять про дітей.
Іменини сьогодні відзначають: Олександр, Василь, Віктор, Григорій, Іван, Іларіон, Климент, Павло, Петро, Симеон, Ярослав.
До речі, раніше ми писали про те, що священики думають про святкування Різдва 25 грудня.
А також розповідали про те, чи доречно відзначати свята під час війни.