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Свято 8 грудня: що не можна робити, прикмети, кого привітати з днем ангела

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

8 грудня – це церковний день пам'яті священномученика Климента.

У матеріалі Styler ви прочитаєте про всі прикмети та заборони цього дня. Також ми розповімо, кого сьогодні привітати з іменинами.

Святий Климент був одним із найближчих сподвижників апостола, пізніше очолив Римську церкву і був четвертим єпископом Риму.

Святий Климент (фото: wikipedia.org)

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною. Тому всі приготування перед морозами (утеплення будинку, передзимові роботи в саду, купівля та ремонт зимового одягу, підготовка свого транспортного засобу тощо) потрібно встигнути зробити до цього дня або принаймні сьогодні.

У день пам'яті Климента віруючі відвідують церкву та в молитві просять про дітей.

Народні прикмети цього дня

  • Іній на сухій траві – до морозу.
  • Птахи туляться ближче до будинків — перед снігопадом.
  • Дятел довго стукає — до негоди.
  • У мороз поверх льоду на річках виступила вода до потепління.
  • Сніг – літо буде з частими дощами.
  • Небо заслоною затягнуло — буде сніг.
  • Сніг пагорби — на гарний урожай.
  • Півні рано розкричалися – до потепління.

Що не можна робити у цей день

  • Не можна сваритися, лаятися, з'ясовувати стосунки, розмовляти на підвищених тонах із будь-ким.
  • Не можна багато їсти та переїдати, починати будь-які справи потрібно на голодний шлунок.
  • Не можна втручатися у чужі справи – до провалу такого втручання.
  • Краще не виходити з дому цього дня.

Іменини сьогодні відзначають: Олександр, Василь, Віктор, Григорій, Іван, Іларіон, Климент, Павло, Петро, Симеон, Ярослав.

До речі, раніше ми писали про те, що священики думають про святкування Різдва 25 грудня.

А також розповідали про те, чи доречно відзначати свята під час війни.

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