Праздник 8 декабря: что нельзя делать, приметы, кого поздравить с днем ангела

8 декабря - это церковный день памяти священномученика Климента.
В материале Styler вы прочитаете обо всех приметах и запретах этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами.
Святой Климент был одним из ближайших сподвижников апостола, позже возглавил Римскую церковь и был четвертым епископом Рима.
Наши предки верили, что с этого дня начинались настоящие зимние морозы. Потому все приготовления перед морозами (утепление дома, предзимние работы в саду, покупка и ремонт зимней одежды, подготовка своего транспортного средства и т.д.) нужно успеть сделать до этого дня или, по крайней мере, сегодня.
В день памяти Климента верующие люди посещают церковь и в молитве просят о детях.
Именины сегодня отмечают: Александр, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Павел, Пётр, Симеон, Ярослав.
Кстати, ранее мы писали о том, что думают священники о праздновании Рождества 25 декабря.
А также рассказывали о том, уместно ли отмечать праздники во время войны.