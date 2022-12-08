Свято 8 грудня: що не можна робити, прикмети, кого привітати з днем ангела

У матеріалі Styler ви прочитаєте про всі прикмети та заборони цього дня. Також ми розповімо, кого сьогодні привітати з іменинами.

Святий Климент був одним із найближчих сподвижників апостола, пізніше очолив Римську церкву і був четвертим єпископом Риму.

Святий Климент (фото: wikipedia.org)

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то зима буде холодною. Тому всі приготування перед морозами (утеплення будинку, передзимові роботи в саду, купівля та ремонт зимового одягу, підготовка свого транспортного засобу тощо) потрібно встигнути зробити до цього дня або принаймні сьогодні.

У день пам'яті Климента віруючі відвідують церкву та в молитві просять про дітей.

Народні прикмети цього дня

Іній на сухій траві – до морозу.

Птахи туляться ближче до будинків — перед снігопадом.

Дятел довго стукає — до негоди.

У мороз поверх льоду на річках виступила вода до потепління.

Сніг – літо буде з частими дощами.

Небо заслоною затягнуло — буде сніг.

Сніг пагорби — на гарний урожай.

Півні рано розкричалися – до потепління.

Що не можна робити у цей день

Не можна сваритися, лаятися, з'ясовувати стосунки, розмовляти на підвищених тонах із будь-ким.

Не можна багато їсти та переїдати, починати будь-які справи потрібно на голодний шлунок.

Не можна втручатися у чужі справи – до провалу такого втручання.

Краще не виходити з дому цього дня.

Іменини сьогодні відзначають: Олександр, Василь, Віктор, Григорій, Іван, Іларіон, Климент, Павло, Петро, Симеон, Ярослав.