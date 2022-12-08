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Праздник 8 декабря: что нельзя делать, приметы, кого поздравить с днем ангела

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Четверг 08 декабря 2022 06:01
Праздник 8 декабря: что нельзя делать, приметы, кого поздравить с днем ангела Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

8 декабря - это церковный день памяти священномученика Климента.

В материале Styler вы прочитаете обо всех приметах и запретах этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами.

Святой Климент был одним из ближайших сподвижников апостола, позже возглавил Римскую церковь и был четвертым епископом Рима.

Праздник 8 декабря: что нельзя делать, приметы, кого поздравить с днем ангелаСвятой Климент (фото: wikipedia.org)

Наши предки верили, что с этого дня начинались настоящие зимние морозы. Потому все приготовления перед морозами (утепление дома, предзимние работы в саду, покупка и ремонт зимней одежды, подготовка своего транспортного средства и т.д.) нужно успеть сделать до этого дня или, по крайней мере, сегодня.

В день памяти Климента верующие люди посещают церковь и в молитве просят о детях.

Народные приметы этого дня

  • Иней на сухой траве — к морозу.
  • Птицы жмутся ближе к домам — перед снегопадом.
  • Дятел долго стучит — к ненастной погоде.
  • В мороз поверх льда на реках выступила вода — к потеплению.
  • Снег — лето будет с частыми дождями.
  • Небо пеленой затянуло — будет снег.
  • Снег буграми — к хорошему урожаю.
  • Петухи рано раскричались — к потеплению.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения, разговаривать на повышенных тонах с кем бы то ни было.
  • Нельзя много есть и переедать, начинать любые дела нужно на голодный желудок.
  • Нельзя вмешиваться в чужие дела — к провалу такого вмешательства.
  • Лучше не выходить из дома в этот день.

Именины сегодня отмечают: Александр, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Павел, Пётр, Симеон, Ярослав.

Кстати, ранее мы писали о том, что думают священники о праздновании Рождества 25 декабря.

А также рассказывали о том, уместно ли отмечать праздники во время войны.

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