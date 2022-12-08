Праздник 8 декабря: что нельзя делать, приметы, кого поздравить с днем ангела
8 декабря - это церковный день памяти священномученика Климента.
В материале Styler вы прочитаете обо всех приметах и запретах этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами.
Святой Климент был одним из ближайших сподвижников апостола, позже возглавил Римскую церковь и был четвертым епископом Рима.
Святой Климент (фото: wikipedia.org)
Наши предки верили, что с этого дня начинались настоящие зимние морозы. Потому все приготовления перед морозами (утепление дома, предзимние работы в саду, покупка и ремонт зимней одежды, подготовка своего транспортного средства и т.д.) нужно успеть сделать до этого дня или, по крайней мере, сегодня.
В день памяти Климента верующие люди посещают церковь и в молитве просят о детях.
Народные приметы этого дня
- Иней на сухой траве — к морозу.
- Птицы жмутся ближе к домам — перед снегопадом.
- Дятел долго стучит — к ненастной погоде.
- В мороз поверх льда на реках выступила вода — к потеплению.
- Снег — лето будет с частыми дождями.
- Небо пеленой затянуло — будет снег.
- Снег буграми — к хорошему урожаю.
- Петухи рано раскричались — к потеплению.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения, разговаривать на повышенных тонах с кем бы то ни было.
- Нельзя много есть и переедать, начинать любые дела нужно на голодный желудок.
- Нельзя вмешиваться в чужие дела — к провалу такого вмешательства.
- Лучше не выходить из дома в этот день.
Именины сегодня отмечают: Александр, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Павел, Пётр, Симеон, Ярослав.
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