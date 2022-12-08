Праздник 8 декабря: что нельзя делать, приметы, кого поздравить с днем ангела

В материале Styler вы прочитаете обо всех приметах и запретах этого дня. Также мы расскажем, кого сегодня поздравить с именинами.

Святой Климент был одним из ближайших сподвижников апостола, позже возглавил Римскую церковь и был четвертым епископом Рима.

Святой Климент (фото: wikipedia.org)

Наши предки верили, что с этого дня начинались настоящие зимние морозы. Потому все приготовления перед морозами (утепление дома, предзимние работы в саду, покупка и ремонт зимней одежды, подготовка своего транспортного средства и т.д.) нужно успеть сделать до этого дня или, по крайней мере, сегодня.

В день памяти Климента верующие люди посещают церковь и в молитве просят о детях.

Народные приметы этого дня

Иней на сухой траве — к морозу.

Птицы жмутся ближе к домам — перед снегопадом.

Дятел долго стучит — к ненастной погоде.

В мороз поверх льда на реках выступила вода — к потеплению.

Снег — лето будет с частыми дождями.

Небо пеленой затянуло — будет снег.

Снег буграми — к хорошему урожаю.

Петухи рано раскричались — к потеплению.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ссориться, ругаться, выяснять отношения, разговаривать на повышенных тонах с кем бы то ни было.

Нельзя много есть и переедать, начинать любые дела нужно на голодный желудок.

Нельзя вмешиваться в чужие дела — к провалу такого вмешательства.

Лучше не выходить из дома в этот день.

Именины сегодня отмечают: Александр, Василий, Виктор, Григорий, Иван, Иларион, Климент, Павел, Пётр, Симеон, Ярослав.