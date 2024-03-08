Свято 8 березня: що краще не робити цього дня, що означає побачити птаха в небі

Історія та традиції дня

Феофілакт був відданим учнем Тарасія і, отримавши благословення патріарха, вирушив до монастиря на березі Чорного моря. Там він постійно молився і сповідував Боже Слово, отримуючи за це дар дивотворення. Пізніше йому було вручено єпископський сан.

Після повернення іконоборця Лева V Вірменина на трон, що спричинило новий розгін єресії, навіть патріарх Никифор не зміг вплинути на імператора. У ході переговорів, в яких взяв участь і Феофілакт, він відкрито висміював єретиків. За це його відправили до далекої фортеці, де він провів 30 років і помер тихо в старості.

Згідно з народними повір'ями, з вирію вже починають повертатися перші перелітні птахи. Побачити їх у небі - до великого щастя і радості протягом всього року.

Що не можна робити цього дня

Не слід занурюватися в негативні думки та сумне міркування.

Важливо уникати сумовитого настрою, оскільки він може визначити характер решти року.

Не рекомендується вирішувати конфлікти, кричати або лаятися, старанням утримуйте позитивний тон.

Головні прикмети дня

дивилися, який сьогодні день: вже повернулися додому жайворонки — буде теплою весна;

вдень сильний туман - чекайте на заморозки;

з південного боку багато пташиних гнізд - літо буде холодним;

яка погода - такою вона буде всі три літні місяці.

У кого сьогодні День ангела: Афанасій, Дементій, Лазар, Ян, Володимир.