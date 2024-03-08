RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Праздник 8 марта: что лучше не делать в этот день, а что означает увидеть птицу в небе

Фото: Какой церковный праздник 8 марта (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

8 марта 2024 года в православном календаре день памяти святого Феофилакта исповедника.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История и традиции дня

Феофилакт был преданным учеником Тарасия и, получив благословение патриарха, отправился в монастырь на берегу Черного моря. Там он постоянно молился и исповедовал Слово Божие, получая за это дар чудеса. Позже ему был вручен епископский сан.

После возвращения иконоборца Льва V Армянина на трон, повлекшее новый разгон ереси, даже патриарх Никифор не смог повлиять на императора. В ходе переговоров, в которых принял участие и Феофилакт, он открыто высмеивал еретиков. За это его отправили в дальнюю крепость, где он провел 30 лет и умер тихо в старости.

Согласно народным поверьям, с теплых краев уже начинают возвращаться первые перелетные птицы. Увидеть их в небе – к большому счастью и радости в течение всего года.

Что нельзя делать в этот день

Не следует погружаться в отрицательные мысли и печальное соображение.

Важно избегать унылого настроения, поскольку оно может определить характер остального года.

Не рекомендуется разрешать конфликты, кричать или ругаться, старанием удерживайте положительный тон.

Главные приметы дня

  • смотрели, какой сегодня день: уже вернулись домой жаворонки – будет теплой весна;
  • днем сильный туман – ждите заморозки;
  • с южной стороны много птичьих гнезд – лето будет холодным;
  • какая погода – такой она будет все три летних месяца.

У кого сегодня День ангела: Афанасий, Дементий, Лазарь, Ян, Владимир.

Читайте также, когда в Украине празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы.

А также узнайте, когда начинается Великий пост.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в УкраинеПраздник в Украине